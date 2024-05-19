Дома белгородцев попали под огонь ВСУ поздней ночью

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ночью 19 мая ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Волоконовка Чернянского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
Разрушения зафиксировали в двух автомобилях и двух частных домах — в них оказались выбиты окна. Также на площади 140 квадратных метров загорелась сухая трава. Возгорание удалось потушить благодаря добровольной пожарной дружине.
На месте происшествия работали оперативные службы.
Напомним, что этой ночью из-за ВСУ также пострадал храм Сергия Радонежского в Новооскольском городском округе. Из-за падения и детонации дрона-камикадзе в здании произошло возгорание кровли. Никто не пострадал.