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Published Сегодня, 06:21

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Ночью ВСУ атаковали белгородское село

Дома белгородцев попали под огонь ВСУ поздней ночью

19 мая 2024, 06:21
Фото: 1MI

Ночью ВСУ атаковали белгородское село

Под огнём ВСУ ночью 19 мая оказалось село Чернянского района. Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Ночью 19 мая ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Волоконовка Чернянского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

Разрушения зафиксировали в двух автомобилях и двух частных домах — в них оказались выбиты окна. Также на площади 140 квадратных метров загорелась сухая трава. Возгорание удалось потушить благодаря добровольной пожарной дружине.

На месте происшествия работали оперативные службы.

Напомним, что этой ночью из-за ВСУ также пострадал храм Сергия Радонежского в Новооскольском городском округе. Из-за падения и детонации дрона-камикадзе в здании произошло возгорание кровли. Никто не пострадал.

Ничего святого: ВСУ атаковали белгородский храм дроном-камикадзе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Чернянский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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