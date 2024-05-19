Жильцы пострадавшего из-за ВСУ дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Завтра, 20 мая, 330 жителей обрушенного по улице Щорса дома №55а начнут получать денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо написать заявление и подать его в информационный центр, размещённый вблизи повреждённого дома. Также жильцы МКД могут задать вопросы по номеру «122» или обратиться в ближайшее отделение социальной защиты.
Следующие денежные суммы в 50 тысяч и 100 тысяч рублей за частичное и полностью утраченное имущество постараются выплатить в ближайшее время. На заседании правительства, которое состоится утром 20 мая, постараются определить дату старта выплат.
Напомним, что 10, 50 и 100 тысяч рублей планируется выплатить на каждого члена семьи. Местное правительство также будет ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей собственникам квартир в доме на улице Щорса, 55А, которые приняли решение снимать жильё на территории региона.
Пострадавшим при обрушении дома выплатят 500 тыс. рублей, семьям погибших — 3 миллиона рублей и 150 тысяч рублей на захоронение.