Жильцы пострадавшего из-за ВСУ дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая

Завтра, 20 мая, 330 жителей обрушенного по улице Щорса дома №55а начнут получать денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо написать заявление и подать его в информационный центр, размещённый вблизи повреждённого дома. Также жильцы МКД могут задать вопросы по номеру «122» или обратиться в ближайшее отделение социальной защиты.