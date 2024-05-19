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Обрушенный из-за ВСУ дом по улице Щорса, 55а

Жильцы пострадавшего из-за ВСУ дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая

19 мая 2024, 07:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный из-за ВСУ дом по улице Щорса, 55а

Жильцам обрушенного из-за ВСУ дома в Белгороде начинают переводить выплаты

Завтра, 20 мая, выплаты в 10 тыс. рублей начнут переводить жильцам обрушенного из-за ВСУ дома. Оставшиеся выплаты в 50 тысяч и 100 тысяч рублей переведут позднее. О старте перевода выплат сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.

Завтра, 20 мая, 330 жителей обрушенного по улице Щорса дома №55а начнут получать денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо написать заявление и подать его в информационный центр, размещённый вблизи повреждённого дома. Также жильцы МКД могут задать вопросы по номеру «122» или обратиться в ближайшее отделение социальной защиты.

Следующие денежные суммы в 50 тысяч и 100 тысяч рублей за частичное и полностью утраченное имущество постараются выплатить в ближайшее время. На заседании правительства, которое состоится утром 20 мая, постараются определить дату старта выплат.

Напомним, что 10, 50 и 100 тысяч рублей планируется выплатить на каждого члена семьи. Местное правительство также будет ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей собственникам квартир в доме на улице Щорса, 55А, которые приняли решение снимать жильё на территории региона.

Пострадавшим при обрушении дома выплатят 500 тыс. рублей, семьям погибших — 3 миллиона рублей и 150 тысяч рублей на захоронение.

Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Денежные выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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