В Белгородской области начнут принимать заявки на выплаты от пострадавших бизнесменов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По словам губернатора, приём заявок от бизнесменов, которые пострадали от обстрелов ВСУ, начнётся с 20 мая. Глава региона напомнил, что Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на данные выплаты. Ранее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Почти 1 млрд рублей региональные власти выделят крупному бизнесу, ущерб которого составляет более 100 млн рублей, и более 250 млн рублей распределят малому и среднему бизнесу.
Обращаться предпринимателям можно в министерство экономики, региональное правительство или к первому заместителю главы области Дмитрию Гладскому.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов РФ предложило предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год.