В Белгородской области начнут принимать заявки на выплаты от пострадавших бизнесменов

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов РФ предложило предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год.