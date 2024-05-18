Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Белгородской области начнут принимать заявки на выплаты от пострадавших бизнесменов

В Белгородской области начнут принимать заявки на выплаты от пострадавших бизнесменов

18 мая 2024, 06:39
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он напомнил, что регион получил 1,2 млрд рублей, которые пойдут на выплаты бизнесу, пострадавшему от обстрелов ВСУ.
Сюжет
Налоги

По словам губернатора, приём заявок от бизнесменов, которые пострадали от обстрелов ВСУ, начнётся с 20 мая. Глава региона напомнил, что Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на данные выплаты. Ранее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Почти 1 млрд рублей региональные власти выделят крупному бизнесу, ущерб которого составляет более 100 млн рублей, и более 250 млн рублей распределят малому и среднему бизнесу.

Обращаться предпринимателям можно в министерство экономики, региональное правительство или к первому заместителю главы области Дмитрию Гладскому.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов РФ предложило предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год.

Не считая собаки: белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем
Узнать подробнее
Читайте также:
КМСП: Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 триллионаГлава КМСП рассказал об участии малого бизнеса в становлении экономики предложенияГлава КМСП рассказал об участии малого бизнеса в становлении экономики предложения
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Налоги#Бизнес#Министерство финансов#Предприниматели#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Паводки#Дмитрий Гладский#Обстрелы ВСУ#Министерство экономики#Оренбургская область
Подпишитесь
В Белгородской митрополии прокомментировали высказывание протоиерея Ткачёва
Сегодня, 09:02
Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности
Сегодня, 06:26
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода
Вчера, 18:24
В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео
Сегодня, 07:08
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
Вчера, 13:18
«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»
Вчера, 14:23
"