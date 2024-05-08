Глава КМСП рассказал об участии малого бизнеса в становлении экономики предложения

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По словам руководителя корпорации, малый и средний бизнес без учета госпредприятий обеспечивает практически половину доходов в экономике предложения. В 2023 году доля кредитов, выданных субъектам МСП, составила 21 процент от общего объема кредитов. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был равен 10 процентам, пишет ria.ru.
Кроме того, за прошлый год количество кредитов для малого и среднего предпринимательства выросло на 72 процента, составив 92 процента от всех выданных кредитов. Как отметил Исаевич, такая тенденция свидетельствует о стремлении предпринимателей к развитию и расширению своего бизнеса.
В последние годы процесс предоставления государственной поддержки в форме кредитов и гарантий стал более удобным и автоматизированным. В ключевых отраслях, важных для создания рабочих мест и развития экономики предложения, каждый третий кредит выдан при государственной поддержке. Компании, деятельность которых связана с этими отраслями, могут воспользоваться гарантиями от НГС и программами льготного кредитования. Такие виды поддержки помогают предпринимателям получить финансирование, даже если у них недостаточно залога. Таким образом, государство берет на себя часть рисков и обеспечивает бизнес необходимыми средствами.
Александр Исаевич считает, что важную роль в развитии экономики предложения играют компании, работающие в высокопроизводительных отраслях. Например, в обработке, информационных технологиях, туризме. Относятся сюда также и малые технологические предприятия. Поскольку такие компании ориентированы на обеспечение нарастающего внутреннего спроса, именно на них следует сосредоточить наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Руководитель КМСП также отметил, что на данный момент действуют программы льготного кредитования для инвестиционных целей.
8 мая на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Участники мероприятий обсуждают взаимодействие между бизнесом и государством, а также перспективы развития в различных сферах экономики.