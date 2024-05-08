Глава КМСП рассказал об участии малого бизнеса в становлении экономики предложения

В последние годы процесс предоставления государственной поддержки в форме кредитов и гарантий стал более удобным и автоматизированным. В ключевых отраслях, важных для создания рабочих мест и развития экономики предложения, каждый третий кредит выдан при государственной поддержке. Компании, деятельность которых связана с этими отраслями, могут воспользоваться гарантиями от НГС и программами льготного кредитования. Такие виды поддержки помогают предпринимателям получить финансирование, даже если у них недостаточно залога. Таким образом, государство берет на себя часть рисков и обеспечивает бизнес необходимыми средствами.