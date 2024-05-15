КМСП: Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 триллиона

В Корпорации МСП сообщили, что наибольший прирост общей суммы закупок зафиксирован в Москве (243,3 миллиарда рублей), Татарстане (94,5 миллиарда рублей) и Свердловской области (54,4 миллиарда рублей). Глава корпорации Александр Исаевич отметил, что за первый квартал более 10 000 крупнейших государственных заказчиков заключили договоры по закону № 223-ФЗ с 89 500 поставщиками из сектора малого и среднего предпринимательства. При этом количество субъектов МСП среди участников закупок выросло более чем на 20 процентов за год.