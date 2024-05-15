КМСП: Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 триллиона

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Объем закупок крупных госпредприятий у представителей малого и среднего бизнеса является важным показателем национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Куратором проекта выступает Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ. По плану на 2024 год объем государственных закупок у МСП должен достигнуть 7,2 триллиона рублей, пишет ria.ru.
По словам главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова, малое и среднее предпринимательство заслуженно стало надежным партнером для государственных предприятий при проведении закупок по закону № 223-ФЗ. Об этом свидетельствует увеличение объема закупок у МСП на 84 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Решетников отметил, что выручка в 1,6 триллиона рублей позволяет предпринимателям получить оборотные средства, которые могут быть направлены на развитие компаний.
В Корпорации МСП сообщили, что наибольший прирост общей суммы закупок зафиксирован в Москве (243,3 миллиарда рублей), Татарстане (94,5 миллиарда рублей) и Свердловской области (54,4 миллиарда рублей). Глава корпорации Александр Исаевич отметил, что за первый квартал более 10 000 крупнейших государственных заказчиков заключили договоры по закону № 223-ФЗ с 89 500 поставщиками из сектора малого и среднего предпринимательства. При этом количество субъектов МСП среди участников закупок выросло более чем на 20 процентов за год.
Наибольший прирост количества подписанных соглашений отмечается в сфере вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием (в 48 раз), а также в отрасли химических веществ и продуктов (в 7 раз) и разработке программного обеспечения, консультациях и других услугах в IT-сфере (в 4 раза).
С 15 мая 2024 года социальных сетях «Мой бизнес» и ФАС России начнется публикация ответов от представителей ФАС по закону о контрактной системе в сфере закупок и закону о закупках. Эксперты будут разъяснять нюансы законодательства и давать оценку действиям заказчиков.