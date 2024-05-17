Не считая собаки: белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Жительница Белгорода рассказал историю о том, что её сестру не пустили с собакой в здание во время ракетной опасности. По словам женщины, её родственница гуляла с питомцем в парке Памяти. Там их настигла ракетная опасность. Сестра белгородки бросилась бежать в ближайшее здание, им оказался бизнес-центр, но с животным туда не пустили.
«Точнее, выгнали собачку: предложили сестре оставить собаку на улице, а самой разрешили зайти. Но как? Как нормальный человек может оставить безвинное животное в такой момент?» — пишет женщина.
В итоге её сестра вместе с собакой пережидали ракетную опасность на улице. Мэрия Белгорода ответила, что данный вопрос будет проработан с администрацией бизнес-центра.