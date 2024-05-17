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Собака

Не считая собаки: белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем

17 мая 2024, 08:04
Фото: 1MI
Собака

Жительнице Белгорода предложили оставить собаку на улице во время РО

Женщина гуляла с питомцем в парке Памяти, когда началась ракетная опасность. Девушке разрешили укрыться в здании, но собаку потребовали оставить на улице. С ситуацией пообещала разобраться мэрия.

Жительница Белгорода рассказал историю о том, что её сестру не пустили с собакой в здание во время ракетной опасности. По словам женщины, её родственница гуляла с питомцем в парке Памяти. Там их настигла ракетная опасность. Сестра белгородки бросилась бежать в ближайшее здание, им оказался бизнес-центр, но с животным туда не пустили.

«Точнее, выгнали собачку: предложили сестре оставить собаку на улице, а самой разрешили зайти. Но как? Как нормальный человек может оставить безвинное животное в такой момент?» — пишет женщина.

В итоге её сестра вместе с собакой пережидали ракетную опасность на улице. Мэрия Белгорода ответила, что данный вопрос будет проработан с администрацией бизнес-центра.

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