Не считая собаки: белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем

Жительница Белгорода рассказал историю о том, что её сестру не пустили с собакой в здание во время ракетной опасности. По словам женщины, её родственница гуляла с питомцем в парке Памяти. Там их настигла ракетная опасность. Сестра белгородки бросилась бежать в ближайшее здание, им оказался бизнес-центр, но с животным туда не пустили.