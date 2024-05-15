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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:51

Следы в небе после взрывов над Белгородом

На фоне действующей во всём регионе ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы

15 мая 2024, 09:45
Фото: Bel.ru
Следы в небе после взрывов над Белгородом

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена прозвучала во многих районах. В Белгороде на фоне действующей угрозы раздались взрывы. Информации о возможных последствиях на земле нет.

В Белгородской области объявили ракетную опасность. Действует она на всей территории региона. В населённых пунктах прозвучали сирены.

В Белгороде на фоне действующей ракетной опасности раздались взрывы. Информации о последствиях на земле пока не поступало. В небе после громких звуков остались следы.

Вместе с тем федеральные СМИ сообщают, что взрывы в то же время раздались и в Харьковской области.

Дополнение: отбой ракетной опасности на всей территории Белгородской области объявили в 12:50.

Громко в Белгороде было сегодня и в районе четырёх часов утра. Известно, что ВСУ атаковали регион беспилотниками, американскими ракетами, французскими авиабомбами, а также из РСЗО «Ольха». Есть двое пострадавших, один из них — в реанимации.

По Белгороду ударили американскими ракетами и французскими авиабомбами
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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