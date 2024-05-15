На фоне действующей во всём регионе ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Белгородской области объявили ракетную опасность. Действует она на всей территории региона. В населённых пунктах прозвучали сирены.
В Белгороде на фоне действующей ракетной опасности раздались взрывы. Информации о последствиях на земле пока не поступало. В небе после громких звуков остались следы.
Вместе с тем федеральные СМИ сообщают, что взрывы в то же время раздались и в Харьковской области.
Дополнение: отбой ракетной опасности на всей территории Белгородской области объявили в 12:50.
Громко в Белгороде было сегодня и в районе четырёх часов утра. Известно, что ВСУ атаковали регион беспилотниками, американскими ракетами, французскими авиабомбами, а также из РСЗО «Ольха». Есть двое пострадавших, один из них — в реанимации.