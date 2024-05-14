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Взрыв

Взрыв на одной из улиц после утреннего обстрела Белгорода попал на видео

14 мая 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

Появилось видео утреннего прилёта в Белгороде

Утром 14 мая ВСУ вновь обстреляли областной центр. Момент взрыва попал на записи с камер видеонаблюдения. Видео публикует «ЧП Белгород».

Один из прилётов пришёлся на двор улицы Славянской. По камерам видно, что людей в тот момент на улице не было, случился взрыв около пяти часов утра.

В результате утреннего обстрела одна жительница Белгорода получила осколочное ранение в область позвоночника с повреждением спинного мозга. Пожилую женщину госпитализировали. Повреждены здания школы №15, фитнес-клуба «Санта Моника» и шесть автомобилей.

Кроме того, около восьми часов утра средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник.

Вчера, 13 мая, Белгород также подвергся атаке двух украинских беспилотников. Один из них упал на парковке коммерческого предприятия и впоследствии взорвался. В результате взрыва получили повреждения восемь легковых автомобилей. Второй беспилотник упал без детонации возле многоквартирного жилого дома на бульваре Юности.

Взрыв после утреннего обстрела в Белгороде
Видео: «ЧП Белгород»
Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода
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