Взрыв на одной из улиц после утреннего обстрела Белгорода попал на видео

Вчера, 13 мая, Белгород также подвергся атаке двух украинских беспилотников. Один из них упал на парковке коммерческого предприятия и впоследствии взорвался. В результате взрыва получили повреждения восемь легковых автомобилей. Второй беспилотник упал без детонации возле многоквартирного жилого дома на бульваре Юности.