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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Пожар в Белгородском районе после ночной атаки

По Белгороду ударили американскими ракетами и французскими авиабомбами

15 мая 2024, 04:52
Фото: «Белплюс»
Пожар в Белгородском районе после ночной атаки

Минобороны прокомментировало ночные атаки ВСУ на Белгород

ПВО сбила две ракеты, две авиабомбы, два реактивных снаряда и девять беспилотников. Целью для атаки ночью была не только Белгородская область, но и Курская, Брянская области, Крым.

Белгородская область ночью вновь была под ударом ВСУ. Регион пытались атаковать в том числе американскими ракетами и французскими авиабомбами.

Атаки отражала система ПВО. За ночь сбито две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы HAMMER, два реактивных снаряда, выпущенные из РСЗО «Ольха», а также девять беспилотников.

Под ударом были и соседние регионы. В Курской области уничтожено пять беспилотников, ещё три перехватили в Брянской.

Кроме того, в Крыму ПВО сбила 10 ракет ATACMS.

Взрывы над Белгородом прозвучали в районе четырёх часов утра. После этого в Белгородском районе появился дым. В результате атаки в Дубовом ранены два человека. В посёлке повреждено семь домов и два авто. Ещё один дом пострадал в Головино.

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