По Белгороду ударили американскими ракетами и французскими авиабомбами

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Белгородская область ночью вновь была под ударом ВСУ. Регион пытались атаковать в том числе американскими ракетами и французскими авиабомбами.
Атаки отражала система ПВО. За ночь сбито две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы HAMMER, два реактивных снаряда, выпущенные из РСЗО «Ольха», а также девять беспилотников.
Под ударом были и соседние регионы. В Курской области уничтожено пять беспилотников, ещё три перехватили в Брянской.
Кроме того, в Крыму ПВО сбила 10 ракет ATACMS.
Взрывы над Белгородом прозвучали в районе четырёх часов утра. После этого в Белгородском районе появился дым. В результате атаки в Дубовом ранены два человека. В посёлке повреждено семь домов и два авто. Ещё один дом пострадал в Головино.