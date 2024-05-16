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Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность

Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность

16 мая 2024, 14:22
Фото: 1MI
Подробности сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также отметил, что при ракетной угрозе написание ЕГЭ будет прерываться. После этого выпускники смогут либо вернуться в аудиторию, либо отказаться дальше сдавать экзамен.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, если во время сдачи ЕГЭ поступит сигнал о ракетной опасности, то экзамен прервётся до отбоя. После этого у выпускника будет возможность вернуться в аудиторию и продолжить сдавать ЕГЭ.

Если он (выпускник — прим.ред.) после объявления ракетной опасности скажет: «Нет, сегодня я не готов», то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что время, отведённое на написание экзамена, во время ракетной опасности будет останавливаться. А после отбоя — запускаться.

Что касается глушилок, которые блокируют поступление сигналов, чтобы дети не списывались, власти всё продумали — в штабе пункта проведения экзамена и у организаторов в определённых местах связь будет, чтобы быть вовремя предупреждёнными об угрозе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Экзамен#ЕГЭ#Белгород#Андрей Милёхин#Ракетная опасность#Глушилки
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