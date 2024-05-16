Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По словам чиновника, если во время сдачи ЕГЭ поступит сигнал о ракетной опасности, то экзамен прервётся до отбоя. После этого у выпускника будет возможность вернуться в аудиторию и продолжить сдавать ЕГЭ.
Если он (выпускник — прим.ред.) после объявления ракетной опасности скажет: «Нет, сегодня я не готов», то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что время, отведённое на написание экзамена, во время ракетной опасности будет останавливаться. А после отбоя — запускаться.
Что касается глушилок, которые блокируют поступление сигналов, чтобы дети не списывались, власти всё продумали — в штабе пункта проведения экзамена и у организаторов в определённых местах связь будет, чтобы быть вовремя предупреждёнными об угрозе.