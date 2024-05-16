Какие выплаты положены родственникам белгородцев, погибших при атаке ВСУ?

Родственникам погибших белгородцев пообещали помочь выплатой на погребение

Власти Белгорода заверили, что окажут материальную поддержку семьям погибших при обрушении дома на улице Щорса. Родственникам направят 150 тысяч рублей на погребение, а также окажут помощь в оформлении документов для получения выплаты в размере 3 миллионов рублей, ответили в мэрии.