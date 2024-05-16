Какие выплаты положены родственникам белгородцев, погибших при атаке ВСУ?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Белгородец поинтересовался, положены ли семьям, чьи близкие погибли при атаке ВСУ на дом на улице Щорса 12 мая, какие-либо выплаты.
В мэрии ответили, что родственникам предоставляется материальная поддержка в размере 150 тысяч рублей, которая предназначена для покрытия расходов на погребение. Также городские власти готовы оказать поддержку в сборе необходимых документов для получения единовременной выплаты в размере 3 миллионов рублей.
Представители администрации заверили, что процесс оформления документов является несложным и не занимает много времени. Сотрудники мэрии индивидуально сопровождают каждого родственника на всех этапах.
12 мая в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Погибли 17 человек.