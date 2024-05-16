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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Родственникам погибших белгородцев пообещали помочь выплатой на погребение

Какие выплаты положены родственникам белгородцев, погибших при атаке ВСУ?

16 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI

Родственникам погибших белгородцев пообещали помочь выплатой на погребение

Власти Белгорода заверили, что окажут материальную поддержку семьям погибших при обрушении дома на улице Щорса. Родственникам направят 150 тысяч рублей на погребение, а также окажут помощь в оформлении документов для получения выплаты в размере 3 миллионов рублей, ответили в мэрии.

Белгородец поинтересовался, положены ли семьям, чьи близкие погибли при атаке ВСУ на дом на улице Щорса 12 мая, какие-либо выплаты.

В мэрии ответили, что родственникам предоставляется материальная поддержка в размере 150 тысяч рублей, которая предназначена для покрытия расходов на погребение. Также городские власти готовы оказать поддержку в сборе необходимых документов для получения единовременной выплаты в размере 3 миллионов рублей.

Представители администрации заверили, что процесс оформления документов является несложным и не занимает много времени. Сотрудники мэрии индивидуально сопровождают каждого родственника на всех этапах.

12 мая в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Погибли 17 человек.

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