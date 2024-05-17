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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Деньги

С сегодняшнего дня начинаются выплаты для более 20 тысяч белгородцев

17 мая 2024, 07:12
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы из приграничья получат по 10 тысяч рублей

Речь идёт о жителях 24 населённых пунктов Грайворонского округа. Сегодня, 17 мая, эту выплату начнут перечислять, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С сегодняшнего дня жителям Грайворонского округа начинают выплачивать по 10 тысяч рублей. Материальную помощь получат более 20 тысяч человек из 24 населённых пунктов округа. Уже сегодня, 17 мая, деньги получат четыре тысячи человек. До конца следующей недели выплату получат все.

Что касается выплат в 50 и 100 тысяч рублей за частично и полностью утраченное имущество, то их начнут начислять с середины следующей недели.

Ранее мы уже объясняли, кому из грайворонцев положены выплаты в 10, 50 и 100 тыс. рублей.

Право на компенсацию в 10 тыс. рублей имеют те, кто проживает с регистрацией в населённых пунктах: Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозный, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполье, Байрак, Понуры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Глотово.

Стало известно, когда грайворонцы получат по 10 тысяч рублей
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Имущество#Жители#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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