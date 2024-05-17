С сегодняшнего дня начинаются выплаты для более 20 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
С сегодняшнего дня жителям Грайворонского округа начинают выплачивать по 10 тысяч рублей. Материальную помощь получат более 20 тысяч человек из 24 населённых пунктов округа. Уже сегодня, 17 мая, деньги получат четыре тысячи человек. До конца следующей недели выплату получат все.
Что касается выплат в 50 и 100 тысяч рублей за частично и полностью утраченное имущество, то их начнут начислять с середины следующей недели.
Ранее мы уже объясняли, кому из грайворонцев положены выплаты в 10, 50 и 100 тыс. рублей.
Право на компенсацию в 10 тыс. рублей имеют те, кто проживает с регистрацией в населённых пунктах: Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозный, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполье, Байрак, Понуры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Глотово.