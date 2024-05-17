С сегодняшнего дня начинаются выплаты для более 20 тысяч белгородцев

С сегодняшнего дня жителям Грайворонского округа начинают выплачивать по 10 тысяч рублей. Материальную помощь получат более 20 тысяч человек из 24 населённых пунктов округа. Уже сегодня, 17 мая, деньги получат четыре тысячи человек. До конца следующей недели выплату получат все.