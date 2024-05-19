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Published Сегодня, 12:59

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Обрушенный подъезд дома №55а по улице Щорса

«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде

19 мая 2024, 12:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд дома №55а по улице Щорса
Жители Белгорода теперь не смогут найти в «Яндекс. Картах» подъезд №3 в доме №55а по улице Щорса, который ранее обрушился из-за попадания в него обломка снаряда ВСУ. Со дня трагедии прошла ровно неделя.

В «Яндекс. Картах» теперь нет подъезда №3 по улице Щорса, 55а, который 12 мая обрушился из-за попадания во второй этаж обломка от украинского снаряда. На скриншоте видно, как дом, бывший когда-то единым, разделился на два.

Пустота на месте обрушенного подъездаПустота на месте обрушенного подъезда
Пустота на месте обрушенного подъезда
Фото: «Яндекс. Карты»

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дом №55а не является цельным: он состоял из нескольких возведённых впритык друг к другу построек. Обрушенную часть дома — со второго по третий подъезды — приняли решение снести: на их месте построят новое жильё, состоящее из панельных блоков. На это выделят 350 млн рублей.

Закончить восстановление планируется через год.

После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут два подъезда
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