«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дом №55а не является цельным: он состоял из нескольких возведённых впритык друг к другу построек. Обрушенную часть дома — со второго по третий подъезды — приняли решение снести: на их месте построят новое жильё, состоящее из панельных блоков. На это выделят 350 млн рублей.