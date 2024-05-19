«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В «Яндекс. Картах» теперь нет подъезда №3 по улице Щорса, 55а, который 12 мая обрушился из-за попадания во второй этаж обломка от украинского снаряда. На скриншоте видно, как дом, бывший когда-то единым, разделился на два.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дом №55а не является цельным: он состоял из нескольких возведённых впритык друг к другу построек. Обрушенную часть дома — со второго по третий подъезды — приняли решение снести: на их месте построят новое жильё, состоящее из панельных блоков. На это выделят 350 млн рублей.
Закончить восстановление планируется через год.