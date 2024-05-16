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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде

В доме на Щорса белгородцы забирают вещи, а в уцелевших подъездах идёт замер окон

16 мая 2024, 15:02
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде

В Белгороде в доме, который атаковали ВСУ, жители начали забирать свои вещи

В доме на улице Щорса продолжается демонтаж, почти половина собственников уже забрали свои вещи. Также начались замеры окон и балконов в уцелевших подъездах, сообщает мэр Валентин Демидов.

Валентин Демидов, мэр Белгорода, осмотрел демонтаж повреждённой части дома по адресу улица Щорса, 55а (второй и третий подъезды), а также проверил работу информационного центра.

Из аварийных помещений сейчас выносят документы, ценности и личные вещи. Эти предметы сортируются по этажам и квартирам, почти половина собственников уже забрала свои вещи.

За 15 мая поступило 155 обращений от жителей дома в информационный центр. Около трети вопросов касались вывоза вещей, доступа в квартиры, оформления актов о повреждениях жилья и автотранспорта.

Также были выданы справки о повреждении жилых помещений. Со вчерашнего дня, 15 мая, начались замеры окон и балконов в уцелевших подъездах.

Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в БелгородеРазрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Разрушения в доме на улице Щорса в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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