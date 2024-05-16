В доме на Щорса белгородцы забирают вещи, а в уцелевших подъездах идёт замер окон

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Валентин Демидов, мэр Белгорода, осмотрел демонтаж повреждённой части дома по адресу улица Щорса, 55а (второй и третий подъезды), а также проверил работу информационного центра.
Из аварийных помещений сейчас выносят документы, ценности и личные вещи. Эти предметы сортируются по этажам и квартирам, почти половина собственников уже забрала свои вещи.
За 15 мая поступило 155 обращений от жителей дома в информационный центр. Около трети вопросов касались вывоза вещей, доступа в квартиры, оформления актов о повреждениях жилья и автотранспорта.
Также были выданы справки о повреждении жилых помещений. Со вчерашнего дня, 15 мая, начались замеры окон и балконов в уцелевших подъездах.