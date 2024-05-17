В частично разрушенный от взрыва дом в Белгороде возвращают электричество, воду и газ

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сейчас на территории дома на улице Щорса, 55А в Белгороде работают все коммунальные службы. В уцелевших подъездах восстанавливают инженерные сети. В дом уже подали электричество, горячую и холодную воду. До конца дня восстановят газоснабжение.
Собственникам предоставили доступ в квартиры, они могут проверить состояние коммуникаций. Также жители вместе с управами сейчас фиксируют повреждения, чтобы закрыть тепловой контур. На месте работают замерщики. Помимо этого, коммунальщики сейчас убирают мусор и битое стекло во дворе дома.