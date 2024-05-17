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Дом на улице Щорса в Белгороде, пострадавший от взрыва

В частично разрушенный от взрыва дом в Белгороде возвращают электричество, воду и газ

17 мая 2024, 10:49
Фото: мэрия Белгорода
Дом на улице Щорса в Белгороде, пострадавший от взрыва

В уцелевших подъездах МКД на Щорса в Белгороде восстанавливают коммуникации

Речь идёт о многоэтажном доме на улице Щорса, 55А, в котором рухнул подъезд в результате атаки ВСУ. В МКД уже подали электричество, горячую и холодную воду. Подробности сообщает мэрия Белгорода.

Сейчас на территории дома на улице Щорса, 55А в Белгороде работают все коммунальные службы. В уцелевших подъездах восстанавливают инженерные сети. В дом уже подали электричество, горячую и холодную воду. До конца дня восстановят газоснабжение.

Собственникам предоставили доступ в квартиры, они могут проверить состояние коммуникаций. Также жители вместе с управами сейчас фиксируют повреждения, чтобы закрыть тепловой контур. На месте работают замерщики. Помимо этого, коммунальщики сейчас убирают мусор и битое стекло во дворе дома.

Дом на улице Щорса в Белгороде, пострадавший от взрыва
Видео: мэрия Белгорода
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