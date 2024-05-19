Дроны атаковали два работающих вблизи белгородского села грузовика

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В селе Чапаевский Грайворонского городского округа пострадали два грузовых автомобиля. Белгородцы работали на транспорте в поле, когда их атаковали дроны-камикадзе.
Обошлось без пострадавших. Автомобили посекло осколками.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что за сегодняшний день из-за атак ВСУ загорелась кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, пострадали частные дома и авто в Чернянском районе, а также домовладение и линия газоснабжения в Грайворонском округе.
В Новой Таволжанке Шебекинского округа повреждения получили два частных дома, нежилое здание и неработающий коммерческий объект. Пострадавших ни в одном из населённых пунктов нет.
Ночью система ПВО уничтожила три украинских БПЛА, утром — ещё один.