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Дроны атаковали в белгородском посёлке два грузовых автомобиля

Дроны атаковали два работающих вблизи белгородского села грузовика

19 мая 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

Дроны атаковали в белгородском посёлке два грузовых автомобиля

Вблизи посёлка в Грайворонском округе пострадали два грузовых автомобиля: дроны-камикадзе сбросили на них взрывные устройства. Никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В селе Чапаевский Грайворонского городского округа пострадали два грузовых автомобиля. Белгородцы работали на транспорте в поле, когда их атаковали дроны-камикадзе.

Обошлось без пострадавших. Автомобили посекло осколками.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что за сегодняшний день из-за атак ВСУ загорелась кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, пострадали частные дома и авто в Чернянском районе, а также домовладение и линия газоснабжения в Грайворонском округе.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа повреждения получили два частных дома, нежилое здание и неработающий коммерческий объект. Пострадавших ни в одном из населённых пунктов нет.

Ночью система ПВО уничтожила три украинских БПЛА, утром — ещё один.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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