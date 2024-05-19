Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Произошло это в районе населённых пунктов Лукьянцы, Весёлое и Радгоспное Харьковской области.
Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ вблизи Волчанска, Липцов и Тихого Харьковской области.
Всего противник потерял до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм боевую машину РСЗО «Град».