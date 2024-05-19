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Бойцы «Севера» ударили по «Иностранному легиону» и отразили пять контратак ВСУ

Бойцы «Севера» ударили по «Иностранному легиону» и отразили пять контратак ВСУ

19 мая 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Бойцы нанесли удар по «Иностранному легиону» и трём бригадам, а также отразили пять контратак. Об успехах группировки «Север» сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Сюжет
СВО

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Произошло это в районе населённых пунктов Лукьянцы, Весёлое и Радгоспное Харьковской области.

Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ вблизи Волчанска, Липцов и Тихого Харьковской области.

Всего противник потерял до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм боевую машину РСЗО «Град».

За неделю бойцы «Севера» освободили 12 харьковских населённых пунктов
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#Александра Склярова#Север#Санитарная зона#СВО
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