Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
За неделю подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль 12 населённых пунктов Харьковской области. Среди них: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Российские бойцы продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Также бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника возле населённых пунктов Весёлое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы и отразили 21 контратаку.
ВСУ потеряли до 1175 военных, 10 танков, 14 бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин, в том числе шесть РСЗО «Вампир», 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».
Ранее Владимир Путин сообщил, что сегодня у России нет планов по взятию Харькова. Глава государства подчеркнул, что операция, которая сейчас ведётся на харьковском направлении, — это ответ на обстрелы российских регионов.