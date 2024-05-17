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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

За неделю бойцы «Севера» освободили 12 харьковских населённых пунктов

За неделю бойцы «Севера» освободили 12 харьковских населённых пунктов

17 мая 2024, 13:06
Фото: 1MI
ВСУ потеряли до 1175 военнослужащих, 10 танков, шесть боевых машин РСЗО «Вампир». Подробности сообщили в Минобороны РФ.
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СВО

За неделю подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль 12 населённых пунктов Харьковской области. Среди них: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Российские бойцы продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Также бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника возле населённых пунктов Весёлое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы и отразили 21 контратаку.

ВСУ потеряли до 1175 военных, 10 танков, 14 бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин, в том числе шесть РСЗО «Вампир», 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».

Ранее Владимир Путин сообщил, что сегодня у России нет планов по взятию Харькова. Глава государства подчеркнул, что операция, которая сейчас ведётся на харьковском направлении, — это ответ на обстрелы российских регионов.

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
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#Алина Харина#Общество#Север#Харьковская область#Минобороны#СВО#ВС РФ
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