Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Белгороде до сих пор не могут найти как минимум одного человека, проживающего в обрушенном 12 мая из-за атаки ВСУ дома №55а по улице Щорса. Мужчину ищет его дочь: в настоящий момент его нет ни среди живых, ни среди погибших, сообщает белгородка.
В момент трагедии мужчина находился у себя дома: на седьмом этаже обрушенного подъезда.
«Завалы, я так поняла, разобрали. Что в этом случае делать? К кому обратиться? Дочь плачет, просит о помощи», — написал неравнодушная к ситуации жительница.
На обращение отреагировала городская администрация. Они отметили, что поиском занимаются профильные службы, и попросили прислать им контакты дочери погибшего мужчины.
Напомним, что в «Яндекс. Картах» теперь нельзя найти подъезд №3 — спустя неделю после обрушения его убрали с карт.