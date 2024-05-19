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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Обрушенный подъезд

Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме

19 мая 2024, 13:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд

В Белгороде неделю не могут найти минимум одного жильца обрушенного дома

Мужчина жил на седьмом этаже подъезда, который 12 мая обрушился из-за атаки ВСУ. Его имени нет ни среди погибших, ни среди живых. На просьбу о помощи ответили в мэрии Белгорода.

В Белгороде до сих пор не могут найти как минимум одного человека, проживающего в обрушенном 12 мая из-за атаки ВСУ дома №55а по улице Щорса. Мужчину ищет его дочь: в настоящий момент его нет ни среди живых, ни среди погибших, сообщает белгородка.

В момент трагедии мужчина находился у себя дома: на седьмом этаже обрушенного подъезда.

«Завалы, я так поняла, разобрали. Что в этом случае делать? К кому обратиться? Дочь плачет, просит о помощи», — написал неравнодушная к ситуации жительница.

На обращение отреагировала городская администрация. Они отметили, что поиском занимаются профильные службы, и попросили прислать им контакты дочери погибшего мужчины.

Напомним, что в «Яндекс. Картах» теперь нельзя найти подъезд №3 — спустя неделю после обрушения его убрали с карт.

«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пропал#Белгород#Пропавшие#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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