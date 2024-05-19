Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме

В Белгороде до сих пор не могут найти как минимум одного человека, проживающего в обрушенном 12 мая из-за атаки ВСУ дома №55а по улице Щорса. Мужчину ищет его дочь: в настоящий момент его нет ни среди живых, ни среди погибших, сообщает белгородка.