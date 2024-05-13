Будут ли выдавать сертификаты на жильё пострадавшим белгородцам?

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Жительница Белгородской области поинтересовалась, не планируется ли выдача сертификатов на приобретение жилья в любом регионе страны для людей, который пострадали при обстрелах ВСУ.
«Либо социальный наём в любом городе России, где они хотят себя чувствовать в безопасности. Одному Богу известно, сколько ещё это будет продолжаться, люди не имеют средств, не могут выехать и, как следствие, страдают», — пишет белгородка.
Белгородская мэрия ответила, что сейчас такая компенсация не предусмотрена. Власти сообщили, что будут информировать в случае возникновения изменений.
Сейчас известно, что в пострадавшем от обстрела доме на улице Щорса сохраняется угроза обрушения. Допуск людей будет осуществляться только по паспортам на короткое время для того, чтобы жильцы могли забрать вещи.