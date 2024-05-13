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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Пострадавший от обстрела дом

Будут ли выдавать сертификаты на жильё пострадавшим белгородцам?

13 мая 2024, 09:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший от обстрела дом

В мэрии ответили на вопрос о выдаче сертификатов на жильё белгородцам

Жительница Белгородской области предложила властям предоставлять сертификаты на жильё пострадавшим от обстрелов в любом регионе страны. В мэрии ответили, стоит ли ожидать такой меры поддержки.

Жительница Белгородской области поинтересовалась, не планируется ли выдача сертификатов на приобретение жилья в любом регионе страны для людей, который пострадали при обстрелах ВСУ.

«Либо социальный наём в любом городе России, где они хотят себя чувствовать в безопасности. Одному Богу известно, сколько ещё это будет продолжаться, люди не имеют средств, не могут выехать и, как следствие, страдают», — пишет белгородка.

Белгородская мэрия ответила, что сейчас такая компенсация не предусмотрена. Власти сообщили, что будут информировать в случае возникновения изменений.

Сейчас известно, что в пострадавшем от обстрела доме на улице Щорса сохраняется угроза обрушения. Допуск людей будет осуществляться только по паспортам на короткое время для того, чтобы жильцы могли забрать вещи.

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