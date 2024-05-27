Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода

Пока ВСУ продолжают обстреливать Харьковскую гору в Белгороде, люди там продолжают жить. Связано ли это с отъездом хозяев или нет, но в местах частых обстрелов всё чаще попадаются квартиры в аренду: встретить предложения можно почти в каждом доме. Рассказываем, где их сдают и за какие деньги.

Жизнь в обрушенном доме ∟ Квартиры по улице Щорса, 55а Там, где были прилёты ∟ Квартира по улице Шаландина, 8 ∟ Квартира по улице Губкина, 42а ∟ Квартира по улице Губкина, 42б В местах постоянной угрозы ∟ Квартира по улице Есенина, 40 ∟ Квартира по улице Щорса, 47б

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