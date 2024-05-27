Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Только 12 мая в Белгороде случилась трагедия: обломок украинского снаряда попал в многоэтажный дом по улице Щорса, 55а, из-за чего десятиэтажный подъезд №3 полностью обрушился. В результате происшествия погибли 17 человек, ещё более 10 пострадали.
Несмотря на это, на сервисе по поиску объявлений можно увидеть несколько предложений аренды жилья в этом доме.
Оба собственника сдают однокомнатные квартиры за 10 тысяч рублей в месяц. Стоимость коммунальных услуг необходимо доплачивать отдельно: примерно получается около 3 тысяч рублей. При этом вселяться можно как с детьми, так и с животными.
Первая квартира общей площадью 35 квадратных метров расположена на седьмом этаже в восьмом подъезде. По заявлению хозяина, внутри есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Сдаётся жильё на срок не менее года.
Вторую квартиру общей площадью 31,8 квадратных метра также сдают в восьмом подъезде, но уже на шестом этаже. Это жильё хотят отдать сразу со всем необходимым на срок аренды до одного года.
Ранее в многоэтажный дом около детской поликлиники №4 попал обломок украинского снаряда, из-за чего повреждения получила крыша и технический этаж. В тот раз обошлось без погибших, однако квартиры некоторых жильцов пострадали. С тех пор в этом районе увеличилось количество квартир, которые сдают в аренду.
Двухкомнатную квартиру общей площадью 55 квадратных метров хотят сдать в аренду за 14 тысяч рублей в месяц. Жильё размещено на пятом этаже, а внутри есть некоторое количество мебели.
В качестве залога хозяин просит 100 рублей, а въехать в квартиру можно и на несколько месяцев.
Однокомнатную квартиру, размещённую на седьмом этаже, хотят сдать в аренду за 17 тысяч рублей в месяц. Её общая площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире есть бойлер, мебель и бытовая техника.
С животными въезжать нельзя, но семьям с детьми — можно. Однако срок аренды не менее года, а при въезде нужно будет заплатить залог равный месячной цене. Данный дом расположен сразу за детским медицинским учреждением, чей фасад только этой весной оказался повреждён из-за обстрелов.
В соседнем доме на третьем этаже сдаётся однокомнатная квартира общей площадью 35 квадратных метров. Хозяин просит арендаторов платить 11 тысяч рублей в месяц. ЖКХ в стоимость не входит. Кроме того, при въезде нужно будет заплатить залог в 5 тысяч рублей и ещё 40% от стоимости — риелтору.
В квартире есть мебель и техника. Собственник утверждает, что сдаёт квартиру после косметического ремонта.
Ещё часть домов с квартирами, которые сдают в аренду, если не попадали под огонь ВСУ, то находятся вблизи повреждённых зданий или территорий.
Этот дом расположен у аллеи вдоль улицы Есенина и бульвара Юности, на которую уже неоднократно прилетали обломки, из-за чего фасад ближайших домов повреждался, а припаркованные рядом машины — горели.
Собственник однокомнатной квартиры общей площадью 33,7 квадратных метра просит за неё 15 тысяч рублей. Расположено жильё на восьмом этаже, а внутри есть необходимая мебель и бытовая техника.
На третьем этаже дома разместилась однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров. Собственник предлагает белгородцам снять её за 12 тысяч рублей. Внутри МКД есть два лифта, работает консьержка.
В самой квартире есть мебельный гарнитур, холодильник, стиральная машина, диван и шкаф-купе. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно и выходят примерно на 4 тысячи рублей.
Дом расположен около главной дороги по улице Щорса и торгового центра «Сити Молл», куда неоднократно прилетали обломки, а также вблизи дома, у которого в начале мая обрушился подъезд.
Напомним, что ранее мы писали о коммерческой недвижимости и квартирах, которые белгородцы выставили на продажу в районе Харьковской горы. Все объекты продают вблизи мест частых прилётов.