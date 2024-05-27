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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода

Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода

27 мая 2024, 15:24
Фото: Изображение Midjourney
Пока ВСУ продолжают обстреливать Харьковскую гору в Белгороде, люди там продолжают жить. Связано ли это с отъездом хозяев или нет, но в местах частых обстрелов всё чаще попадаются квартиры в аренду: встретить предложения можно почти в каждом доме. Рассказываем, где их сдают и за какие деньги.

Жизнь в обрушенном доме

Только 12 мая в Белгороде случилась трагедия: обломок украинского снаряда попал в многоэтажный дом по улице Щорса, 55а, из-за чего десятиэтажный подъезд №3 полностью обрушился. В результате происшествия погибли 17 человек, ещё более 10 пострадали.

Несмотря на это, на сервисе по поиску объявлений можно увидеть несколько предложений аренды жилья в этом доме.

Квартиры по улице Щорса, 55а

Оба собственника сдают однокомнатные квартиры за 10 тысяч рублей в месяц. Стоимость коммунальных услуг необходимо доплачивать отдельно: примерно получается около 3 тысяч рублей. При этом вселяться можно как с детьми, так и с животными.

Первая квартира общей площадью 35 квадратных метров расположена на седьмом этаже в восьмом подъезде. По заявлению хозяина, внутри есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Сдаётся жильё на срок не менее года.

Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на седьмом этаже по улице Щорса, 55а
Фото: "Циан"

Вторую квартиру общей площадью 31,8 квадратных метра также сдают в восьмом подъезде, но уже на шестом этаже. Это жильё хотят отдать сразу со всем необходимым на срок аренды до одного года.

Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55аКвартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Квартира на шестом этаже по улице Щорса, 55а
Фото: "Циан"

Там, где были прилёты

Ранее в многоэтажный дом около детской поликлиники №4 попал обломок украинского снаряда, из-за чего повреждения получила крыша и технический этаж. В тот раз обошлось без погибших, однако квартиры некоторых жильцов пострадали. С тех пор в этом районе увеличилось количество квартир, которые сдают в аренду.

Квартира по улице Шаландина, 8

Двухкомнатную квартиру общей площадью 55 квадратных метров хотят сдать в аренду за 14 тысяч рублей в месяц. Жильё размещено на пятом этаже, а внутри есть некоторое количество мебели.

В качестве залога хозяин просит 100 рублей, а въехать в квартиру можно и на несколько месяцев.

Квартира по улице Шаландина, 8Квартира по улице Шаландина, 8
Квартира по улице Шаландина, 8Квартира по улице Шаландина, 8
Квартира по улице Шаландина, 8Квартира по улице Шаландина, 8
Квартира по улице Шаландина, 8Квартира по улице Шаландина, 8
Квартира по улице Шаландина, 8
Фото: «Циан»

Квартира по улице Губкина, 42а

Однокомнатную квартиру, размещённую на седьмом этаже, хотят сдать в аренду за 17 тысяч рублей в месяц. Её общая площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире есть бойлер, мебель и бытовая техника.

С животными въезжать нельзя, но семьям с детьми — можно. Однако срок аренды не менее года, а при въезде нужно будет заплатить залог равный месячной цене. Данный дом расположен сразу за детским медицинским учреждением, чей фасад только этой весной оказался повреждён из-за обстрелов.

Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42аКвартира по улице Губкина, 42а
Квартира по улице Губкина, 42а
Фото: "Циан"

Квартира по улице Губкина, 42б

В соседнем доме на третьем этаже сдаётся однокомнатная квартира общей площадью 35 квадратных метров. Хозяин просит арендаторов платить 11 тысяч рублей в месяц. ЖКХ в стоимость не входит. Кроме того, при въезде нужно будет заплатить залог в 5 тысяч рублей и ещё 40% от стоимости — риелтору.

В квартире есть мебель и техника. Собственник утверждает, что сдаёт квартиру после косметического ремонта.

Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42бКвартира по улице Губкина, 42б
Квартира по улице Губкина, 42б
Фото: «Циан»

В местах постоянной угрозы

Ещё часть домов с квартирами, которые сдают в аренду, если не попадали под огонь ВСУ, то находятся вблизи повреждённых зданий или территорий.

Квартира по улице Есенина, 40

Этот дом расположен у аллеи вдоль улицы Есенина и бульвара Юности, на которую уже неоднократно прилетали обломки, из-за чего фасад ближайших домов повреждался, а припаркованные рядом машины — горели.

Собственник однокомнатной квартиры общей площадью 33,7 квадратных метра просит за неё 15 тысяч рублей. Расположено жильё на восьмом этаже, а внутри есть необходимая мебель и бытовая техника.

Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40Квартира по улице Есенина, 40
Квартира по улице Есенина, 40
Фото: "Циан"

Квартира по улице Щорса, 47б

На третьем этаже дома разместилась однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров. Собственник предлагает белгородцам снять её за 12 тысяч рублей. Внутри МКД есть два лифта, работает консьержка.

В самой квартире есть мебельный гарнитур, холодильник, стиральная машина, диван и шкаф-купе. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно и выходят примерно на 4 тысячи рублей.

Дом расположен около главной дороги по улице Щорса и торгового центра «Сити Молл», куда неоднократно прилетали обломки, а также вблизи дома, у которого в начале мая обрушился подъезд.

Квартира по улице Щорса, 47бКвартира по улице Щорса, 47б
Квартира по улице Щорса, 47бКвартира по улице Щорса, 47б
Квартира по улице Щорса, 47бКвартира по улице Щорса, 47б
Квартира по улице Щорса, 47бКвартира по улице Щорса, 47б
Квартира по улице Щорса, 47бКвартира по улице Щорса, 47б
Квартира по улице Щорса, 47б
Фото: "Циан"

Напомним, что ранее мы писали о коммерческой недвижимости и квартирах, которые белгородцы выставили на продажу в районе Харьковской горы. Все объекты продают вблизи мест частых прилётов.

В местах частых прилётов: за сколько белгородцы пытаются продать квартиры на Харгоре?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Квартиры#Аренда#Арендное жильё#Белгород#Харгора
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