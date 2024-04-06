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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Прилёт у детской поликлиники

Не прошло и года: детская поликлиника Белгорода попала под обстрел после капремонта

6 апреля 2024, 09:12
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Прилёт у детской поликлиники

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадала детская поликлиника

Журналисты «Белгород-Медиа» узнали о всех разрушениях, которые получила детская поликлиника №4 во время утреннего обстрела. Внутри здания в этот момент находился только охранник — он не пострадал.
Сюжет
Обстрел

В результате утреннего обстрела Белгорода также пострадало здание детской поликлиники №4, которое только летом 2023 года капитально отремонтировали.

О масштабе полученных разрушений журналистам рассказал начальник хозяйственного отдела детской областной клинической больницы Иван Коростов. По его словам, пострадали окна и фасад. Рабочие вскоре приступят к закрытию теплового контура.

Взрывотехники приезжали, сказали, что снаряд полностью разорвался, остатков нет. Во время обстрела здесь был только охранник: он живой, с ним всё нормально. Пострадали только окна и фасад, немного побило и детскую площадку рядом с поликлиникой.
Иван Коростов

В ближайшее время специалисты начнут закрывать тепловой контур.

Видео с места прилёта у детской поликлиники опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».

Прилёт у детской поликлиники
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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