Не прошло и года: детская поликлиника Белгорода попала под обстрел после капремонта

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В результате утреннего обстрела Белгорода также пострадало здание детской поликлиники №4, которое только летом 2023 года капитально отремонтировали.
О масштабе полученных разрушений журналистам рассказал начальник хозяйственного отдела детской областной клинической больницы Иван Коростов. По его словам, пострадали окна и фасад. Рабочие вскоре приступят к закрытию теплового контура.
Взрывотехники приезжали, сказали, что снаряд полностью разорвался, остатков нет. Во время обстрела здесь был только охранник: он живой, с ним всё нормально. Пострадали только окна и фасад, немного побило и детскую площадку рядом с поликлиникой.
Иван Коростов
В ближайшее время специалисты начнут закрывать тепловой контур.
Видео с места прилёта у детской поликлиники опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».