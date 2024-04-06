Не прошло и года: детская поликлиника Белгорода попала под обстрел после капремонта

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадала детская поликлиника

Журналисты «Белгород-Медиа» узнали о всех разрушениях, которые получила детская поликлиника №4 во время утреннего обстрела. Внутри здания в этот момент находился только охранник — он не пострадал.