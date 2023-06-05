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В Белгороде отремонтировали детскую поликлинику №4

5 июня 2023, 15:01
Фото: правительство Белгородской области
В областном центре завершился ремонт детской поликлиники. Капитальный ремонт медучреждения начался в 2021 году, напомнили в региональном правительстве.

В Белгороде капитально отремонтировали детскую поликлинику №4. К капремонту медучреждения приступили в апреле 2021 года. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели потратили 370 млн рублей.

Обновляли поликлинику поэтапно. Там заменили кровлю, инженерные сети, коммуникации, отремонтировали кабинеты и коридоры. В блоке Б привели в порядок бассейн.

Также уточняется, что для дневного стационара и Центра здоровья сделали отдельный вход. Специалисты установили камеры видеонаблюдения, системы дымоудаления и кондиционеры. Художники нарисовали на стенах изображения персонажей мультфильмов. Использовались в интерьере яркие краски.

Как рассказала заведующая поликлиникой Светлана Горобец, ремонт уже закончили. Осталось завершить работы с лифтами. Раньше в медучреждении был один лифт, а теперь — два. На текущий момент проходит пусконаладка подъёмников.

Оборудование обновили в кабинетах врачей. В эндоскопическом кабинете установили специальные шкафы, где аппараты проходят дезинфекцию в течение трёх суток. Туда завезли и новую мебель.

Поликлинику построили в 1999 году. Она самая большая в Белгородской области. Там наблюдаются порядка 4 тыс. детей.

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#Наталья Корявых#Касается каждого#Медицина#Поликлиника#Капремонт#Белгородская область#Белгород#Нацпроект#Новости Белгорода
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