«Я кричала на всю лоджию»: белгородцы — о том, как при обстреле пострадал их МКД

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В момент объявления ракетной опасности и череды громких звуков белгородцы спали — было пять часов утра. От взрывов они проснулись, но не могли решить куда спрятаться.
Очень страшно, потому что дом дрожит. Мы не знаем, куда спрятаться: в ванной сверху на голову может упасть, в туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Трещит всё.
вспомнила белгородка
Ещё одни жильцы во время громких звуков прятались в коридоре: их окна как раз находятся с той стороны, которая пострадала в результате обстрела. В их квартире пострадали четыре остекления.
Осколки нашли. Они на балконе лежали, мы подняли. Мы целы, вот вышли посмотреть разрушения.
рассказал мужчина
От взрывов пострадал ещё один многоквартирный дом по улице Щорса: от прилёта обломков разрушились магазины на первом этаже. Один жилец повреждённого дома не пострадал, его квартира тоже цела.
Я не пострадал, в этот момент спрятался в ванной. Но соседка плохо себя чувствует, повреждена её квартира. Я, честно говоря, в начале даже не понял, что произошло, только увидел искры. После отбоя ракетной опасности уже выглянул в окно и увидел последствия.
делится белгородец
Пожилая соседка мужчины в момент прилёта была дома и проснулась от громких звуков. В результате взрыва в её квартире выбило окна. Женщина не пострадала, но очень напугана: «Я спала, и тут как бомбанули над головой, стёкла посыпались. Я кричала на всю лоджию».