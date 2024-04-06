«Я кричала на всю лоджию»: белгородцы — о том, как при обстреле пострадал их МКД

Пожилая соседка мужчины в момент прилёта была дома и проснулась от громких звуков. В результате взрыва в её квартире выбило окна. Женщина не пострадала, но очень напугана: «Я спала, и тут как бомбанули над головой, стёкла посыпались. Я кричала на всю лоджию».