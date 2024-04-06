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Повреждённый при утреннем обстреле дом

«Я кричала на всю лоджию»: белгородцы — о том, как при обстреле пострадал их МКД

6 апреля 2024, 08:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждённый при утреннем обстреле дом

Жильцы повреждённого при обстреле Белгорода дома рассказали, как это было

Жители пострадавшего при утреннем обстреле многоквартирного дома по улице Щорса рассказали журналистам «Белгород-Медиа», как пострадали их квартиры и как они себя чувствуют.
Сюжет
Обстрел

В момент объявления ракетной опасности и череды громких звуков белгородцы спали — было пять часов утра. От взрывов они проснулись, но не могли решить куда спрятаться.

Очень страшно, потому что дом дрожит. Мы не знаем, куда спрятаться: в ванной сверху на голову может упасть, в туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Трещит всё.
вспомнила белгородка

Ещё одни жильцы во время громких звуков прятались в коридоре: их окна как раз находятся с той стороны, которая пострадала в результате обстрела. В их квартире пострадали четыре остекления.

Осколки нашли. Они на балконе лежали, мы подняли. Мы целы, вот вышли посмотреть разрушения.
рассказал мужчина
Жильцы пострадавшего дома по улице Щорса
Видео: «Белгород-Медиа»
Жилец пострадавшего дома по улице Щорса
Видео: «Белгород-Медиа»

От взрывов пострадал ещё один многоквартирный дом по улице Щорса: от прилёта обломков разрушились магазины на первом этаже. Один жилец повреждённого дома не пострадал, его квартира тоже цела.

Я не пострадал, в этот момент спрятался в ванной. Но соседка плохо себя чувствует, повреждена её квартира. Я, честно говоря, в начале даже не понял, что произошло, только увидел искры. После отбоя ракетной опасности уже выглянул в окно и увидел последствия.
делится белгородец

Пожилая соседка мужчины в момент прилёта была дома и проснулась от громких звуков. В результате взрыва в её квартире выбило окна. Женщина не пострадала, но очень напугана: «Я спала, и тут как бомбанули над головой, стёкла посыпались. Я кричала на всю лоджию».

Жилец пострадавшего дома по улице Щорса
Видео: «Белгород-Медиа»
Жильцы пострадавшего дома по улице Щорса
Видео: «Белгород-Медиа»
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