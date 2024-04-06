«Всё сгорело, все вещи»: белгородец рассказал, как от прилёта загорелся его дом

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Во время утреннего обстрела часть обломков от сбитых снарядов упала на частный дом в посёлке Дубовое Белгородского района, от чего тот загорелся. Пожарные пытались оперативно потушить огонь, однако дом спасти так и не удалось.
Огонь в доме заметила соседка, которая и сообщила хозяину загоревшегося дома о произошедшем. Мужчина взять с собой вещи толком не успел, но выбежал и отогнал автомобиль. Это единственное, что уцелело из имущества.
«Я не пострадал, успел выбежать. Всё сгорело, все вещи. Я прихватил, что успел», — вспомнил хозяин пострадавшего дома.