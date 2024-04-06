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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Сгоревший при утреннем обстреле дом

«Всё сгорело, все вещи»: белгородец рассказал, как от прилёта загорелся его дом

6 апреля 2024, 07:26
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»
Сгоревший при утреннем обстреле дом

Белгородец рассказал, как в результате утреннего обстрела сгорел его дом

Журналисты «Мира Белогорья» посетили загоревшийся при утреннем обстреле дом и поговорили с его хозяином, который чудом не пострадал. Подробности произошедшего мужчина рассказал на видео.
Сюжет
Обстрел

Во время утреннего обстрела часть обломков от сбитых снарядов упала на частный дом в посёлке Дубовое Белгородского района, от чего тот загорелся. Пожарные пытались оперативно потушить огонь, однако дом спасти так и не удалось.

Сгоревший от прилёта снаряда дом
Видео: «Мир Белогорья»

Огонь в доме заметила соседка, которая и сообщила хозяину загоревшегося дома о произошедшем. Мужчина взять с собой вещи толком не успел, но выбежал и отогнал автомобиль. Это единственное, что уцелело из имущества.

«Я не пострадал, успел выбежать. Всё сгорело, все вещи. Я прихватил, что успел», — вспомнил хозяин пострадавшего дома.

Хозяин сгоревшего дома
Видео: «Мир Белогорья»
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