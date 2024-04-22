Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Квартиры

Старый Оскол обогнал Белгород по доходности вложений в недвижимость

22 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Квартиры

Белгород не попал в топ по доходности вложений в недвижимость

Областной центр расположился на 90-й строчке рейтинга, в то время как Старый Оскол занял 82-ю позицию. Рейтинг публикует РИА «Новости».

Белгород не попал в топ российских городов по доходности вложений в недвижимость за последние три года. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года в областном центре составила 4,5%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный период без учёта сдачи её в аренду составила 1,7%. Столица региона оказалась на 90-й строчке рейтинга.

Лучше результат оказался у Старого Оскола. Город расположился на 82-м месте рейтинга. Доход инвестиций в недвижимость за три года здесь составил 8%, без учёта аренды — 5,2%.

Лучший результат среди столиц Центрального Черноземья оказался у Липецка. Город расположился на 58-м месте рейтинга. Доходность от недвижимости за три года здесь составила 11,2%, без учёта аренды — 8,2%.

На 61-м месте оказался Тамбов. Среднегодовая доходность инвестиций составила 10,7%, без учёта аренды — 7,8%. Воронеж расположился на 69-м месте. Первый показатель составил 9,7%, без аренды — 6,9%. Курск занял 95-е место со среднегодовой доходностью инвестиций в 3,6%, без учёта аренды — 0,5%.

Отметим, что лидером рейтинга является Норильск. Доходность инвестиций в этот вид имущества почти равна 30%. На второй и третьей строчках расположились Горно-Алтайск и Таганрог. Замыкает рейтинг Южно-Сахалинск.

Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга по гендерному равенству
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга по гендерному равенствуБелгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспортаБелгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
#Алина Харина#Город#Старый Оскол#Недвижимость#Новости Белгорода#Доход#Белгород
Подпишитесь
Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 09:58
«Белгородэнерго» запустил чат-бот для передачи показаний электросчётчиков
Сегодня, 10:28
Вывезенному из Белгородской области ребёнку плеснули кислотой в лицо
Сегодня, 09:00
Фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы
Сегодня, 10:56
«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят
Сегодня, 07:08
Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой
Сегодня, 06:39
"