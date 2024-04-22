Старый Оскол обогнал Белгород по доходности вложений в недвижимость

Белгород не попал в топ российских городов по доходности вложений в недвижимость за последние три года. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года в областном центре составила 4,5%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный период без учёта сдачи её в аренду составила 1,7%. Столица региона оказалась на 90-й строчке рейтинга.