Старый Оскол обогнал Белгород по доходности вложений в недвижимость

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Белгород не попал в топ российских городов по доходности вложений в недвижимость за последние три года. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года в областном центре составила 4,5%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный период без учёта сдачи её в аренду составила 1,7%. Столица региона оказалась на 90-й строчке рейтинга.
Лучше результат оказался у Старого Оскола. Город расположился на 82-м месте рейтинга. Доход инвестиций в недвижимость за три года здесь составил 8%, без учёта аренды — 5,2%.
Лучший результат среди столиц Центрального Черноземья оказался у Липецка. Город расположился на 58-м месте рейтинга. Доходность от недвижимости за три года здесь составила 11,2%, без учёта аренды — 8,2%.
На 61-м месте оказался Тамбов. Среднегодовая доходность инвестиций составила 10,7%, без учёта аренды — 7,8%. Воронеж расположился на 69-м месте. Первый показатель составил 9,7%, без аренды — 6,9%. Курск занял 95-е место со среднегодовой доходностью инвестиций в 3,6%, без учёта аренды — 0,5%.
Отметим, что лидером рейтинга является Норильск. Доходность инвестиций в этот вид имущества почти равна 30%. На второй и третьей строчках расположились Горно-Алтайск и Таганрог. Замыкает рейтинг Южно-Сахалинск.