Белгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Белгород оказался на 76-м месте рейтинга городов России по качеству общественного транспорта. По итогам третьего квартала 2023 года столица региона набрала 49,4 балла.
Так, физическая доступность транспорта получила высокую оценку — 67 баллов. Функциональность транспортной сети оценили в 53 балла, устойчивое развитие и безопасность — в 26 баллов. За ценовую доступность город получил 38 баллов, за комфорт и удобство — 58 баллов.
Отмечается, что закрытие троллейбусной системы в Белгороде, несмотря на некоторые положительные изменения, привело к падению сразу на 10 позиций.
Старый Оскол в рейтинге оказался ещё ниже. Он занял 85-е место, набрав 45,2 балла. Высокий балл (61) город получил только за функциональность транспортной сети. А за комфорт и удобство, например, Старый Оскол заработал только 31 балл.
Уточним, что Курск в рейтинге занял 22-е место, Липецк — 49-е место, Орёл — 57-е место, Тамбов — 72-е место, а Воронеж — 78-е.
Лидерами стали Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.