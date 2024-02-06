Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Автобус

Белгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта

6 февраля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Автобус

Белгород не вошёл в лидеры рейтинга по качеству общественного транспорта

Город занял 76-е место. Ещё ниже в рейтинге оказался Старый Оскол. В топ-10 не вошёл ни один из городов Центрального Черноземья. Рейтинг составила компания Simetra по данным на конец третьего квартала 2023 года.
Сюжет
Рейтинг

Белгород оказался на 76-м месте рейтинга городов России по качеству общественного транспорта. По итогам третьего квартала 2023 года столица региона набрала 49,4 балла.

Так, физическая доступность транспорта получила высокую оценку — 67 баллов. Функциональность транспортной сети оценили в 53 балла, устойчивое развитие и безопасность — в 26 баллов. За ценовую доступность город получил 38 баллов, за комфорт и удобство — 58 баллов.

Отмечается, что закрытие троллейбусной системы в Белгороде, несмотря на некоторые положительные изменения, привело к падению сразу на 10 позиций.

Старый Оскол в рейтинге оказался ещё ниже. Он занял 85-е место, набрав 45,2 балла. Высокий балл (61) город получил только за функциональность транспортной сети. А за комфорт и удобство, например, Старый Оскол заработал только 31 балл.

Уточним, что Курск в рейтинге занял 22-е место, Липецк — 49-е место, Орёл — 57-е место, Тамбов — 72-е место, а Воронеж — 78-е.

Лидерами стали Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

Маршрут автобуса, которым недовольны белгородцы, вновь решили изменить
Узнать подробнее
Читайте также:
«И это в год семьи?» Белгородцы не одобрили идею с «социальным рейтингом» детейБелгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионовБелгородская область поднялась в рейтинге по отсутствию вредных привычек
#Город#Рейтинг#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Стало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода
Сегодня, 09:04
Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов
Сегодня, 07:49
Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов
Сегодня, 08:22
Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками
Сегодня, 08:14
Белгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю
Сегодня, 10:24