Белгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта

Белгород не вошёл в лидеры рейтинга по качеству общественного транспорта

Город занял 76-е место. Ещё ниже в рейтинге оказался Старый Оскол. В топ-10 не вошёл ни один из городов Центрального Черноземья. Рейтинг составила компания Simetra по данным на конец третьего квартала 2023 года.