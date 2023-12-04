Белгородская область поднялась в рейтинге по отсутствию вредных привычек

Самый здоровый образ жизни ведут жители Чечни — 100 баллов, республик Дагестан — 96,1 и Ингушетии — 95,7 балла. А вот в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Хакасии курят и употребляют алкоголь чаще, чем в остальных регионах, говорится в исследовании.