Белгородская область поднялась в рейтинге по отсутствию вредных привычек

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Published Сегодня, 06:58
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Белгородская область заняла 33-е место в рейтинге по отсутствию вредных привычек. По итогам минувшего года регион набрал 61,1 балла.
Среди соседей по Центральному Черноземью Белгородская область показала не самый высокий результат. Так, Тамбовская область в рейтинге заняла 17-е место. Липецкая область недалеко ушла от Белгородской — 34-е место. Курская область расположилась на 42-й строчке. Воронежская ушла дальше остальных — 62-е место.
Самый здоровый образ жизни ведут жители Чечни — 100 баллов, республик Дагестан — 96,1 и Ингушетии — 95,7 балла. А вот в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Хакасии курят и употребляют алкоголь чаще, чем в остальных регионах, говорится в исследовании.
В 2021 году Белгородская область занимала в списке 45-е место. Тогда рейтинговый балл составил 59,8.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как продажи спиртного и сигарет, число «пьяных» преступлений, смертность от алкоголя.