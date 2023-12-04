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Алкоголь

Белгородская область поднялась в рейтинге по отсутствию вредных привычек

4 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI
Алкоголь

В рейтинге по отсутствию вредных привычек Белгородская область стала 33-й

РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек за 2022 год. Белгородская область заняла в нём 33-е место. Среди регионов Центрального Черноземья это не самый высокий результат.

Белгородская область заняла 33-е место в рейтинге по отсутствию вредных привычек. По итогам минувшего года регион набрал 61,1 балла.

Среди соседей по Центральному Черноземью Белгородская область показала не самый высокий результат. Так, Тамбовская область в рейтинге заняла 17-е место. Липецкая область недалеко ушла от Белгородской — 34-е место. Курская область расположилась на 42-й строчке. Воронежская ушла дальше остальных — 62-е место.

Самый здоровый образ жизни ведут жители Чечни — 100 баллов, республик Дагестан — 96,1 и Ингушетии — 95,7 балла. А вот в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Хакасии курят и употребляют алкоголь чаще, чем в остальных регионах, говорится в исследовании.

В 2021 году Белгородская область занимала в списке 45-е место. Тогда рейтинговый балл составил 59,8.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как продажи спиртного и сигарет, число «пьяных» преступлений, смертность от алкоголя.

Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по вредным привычкам
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#Белгородская область#Алкоголь#Рейтинг#Курение#Вредные привычки#Белгород#Александра Склярова
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