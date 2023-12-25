Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов

Белгородская область в итоговом рейтинге регионов стала 14-й

При составлении списка оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, приверженность жителей ЗОЖ и другие критерии. Рейтинг составили эксперты РИА «Новости». Белгородская область в лидеры по стране не попала, но стала лучшей в Центральном Черноземье.