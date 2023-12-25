Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Белгородская область заняла в итоговом рейтинге от РИА «Новости» 14-е место. Регион набрал 58,8 балла. Это среднее арифметическое, которое Белгородская область получила в текущем году по качеству жизни, материальному благополучию населения, социально-экономическому положению, рынку труда, научно-технологическому развитию и приверженности жителей ЗОЖ.
В Центральном Черноземье регион показал лучший результат. На 16-м месте рейтинга оказалась Воронежская область, набравшая 58,5 балла. Липецкая область заняла 25-ю строчку (54 балла), Курская — 33-ю (52 балла). Тамбовской области досталось 48-е место (47,4 балла).
В тройке лидеров по стране предсказуемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В десятку также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский АО — Югра, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Самарская область.
Больше баллов, чем Белгородская, набрали также Башкортостан, Тюменская и Тульская области.
Напомним, что по итогам 2022 года Белгородская область заняла в рейтинге 12-е место.