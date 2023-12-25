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Белгород

Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов

25 декабря 2023, 07:15
Фото: 1MI
Белгород

Белгородская область в итоговом рейтинге регионов стала 14-й

При составлении списка оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, приверженность жителей ЗОЖ и другие критерии. Рейтинг составили эксперты РИА «Новости». Белгородская область в лидеры по стране не попала, но стала лучшей в Центральном Черноземье.
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Рейтинг

Белгородская область заняла в итоговом рейтинге от РИА «Новости» 14-е место. Регион набрал 58,8 балла. Это среднее арифметическое, которое Белгородская область получила в текущем году по качеству жизни, материальному благополучию населения, социально-экономическому положению, рынку труда, научно-технологическому развитию и приверженности жителей ЗОЖ.

В Центральном Черноземье регион показал лучший результат. На 16-м месте рейтинга оказалась Воронежская область, набравшая 58,5 балла. Липецкая область заняла 25-ю строчку (54 балла), Курская — 33-ю (52 балла). Тамбовской области досталось 48-е место (47,4 балла).

В тройке лидеров по стране предсказуемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В десятку также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский АО — Югра, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Самарская область.

Больше баллов, чем Белгородская, набрали также Башкортостан, Тюменская и Тульская области.

Напомним, что по итогам 2022 года Белгородская область заняла в рейтинге 12-е место.

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