«И это в год семьи?» Белгородцы не одобрили идею с «социальным рейтингом» детей

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
После череды резонансных нападений подростков на прохожих в регионе планируют создать социальные карты рисков, чтобы комплексно оценивать и анализировать личности учеников. Родители испугались, что подобная мера приведёт к сегрегации детей.
Что за социальные рейтинги для детей собираются вводить в Белгороде? Расскажите подробнее, как вы собираетесь делить детей на хороших и плохих? У кого будет такое право ставить клеймо на ребенке? И это в год семьи,
— написал в комментариях у губернатора белгородка Ирина Витман.
Женщине ответил министр образования региона Андрей Милёхин. Он заверил, что делить детей на группы не будут. Вместо этого под особый контроль возьмут подростков, ранее уже проявивших склонность к преступному образу жизни.
Никакие социальные рейтинги для детей вводить не планируется. Речь ведётся об анализе социальных рисков, который могут проводить специалисты с детьми, стоящими на профилактическом учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и склонных к совершению правонарушений.
Андрей Милёхин
Ранее Милёхин также сообщал, что в области необходимо использовать все способы для того, чтобы «уберечь детей от неверных шагов». Одним из таких способов, судя по всему, и должны стать социальные карты.