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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Няня

Под присмотром до трёх лет: у соседей белгородцев появятся социальные няни

14 декабря 2023, 12:53
Фото: Midjourney
Няня

Службу социальных нянь хотят создать в Курской области

Социальная няня будет работать в семьях совершенно бесплатно на протяжении трёх лет — пока ребёнок не сможет посещать детский сад. Это позволит матерям раньше выходить на работу и не бояться рожать, а пожилым женщинам — продолжать работать и после пенсии. Об этом сообщили «Курские известия».

В Курской области планируют создать службу социальной няни. В рамках этого проекта профессиональная няня будет бесплатно работать в семье до достижения ребёнком трёх лет. Это тот возраст, когда родители смогут отправить малыша в детский сад.

Проект создаётся для мам, которые хотят раньше выйти из декрета на работу. А нянями, отметил губернатор области Роман Старовойт, могут нанять пожилых женщин. Предполагается, что перед началом работы каждый сотрудник пройдёт специальное обучение.

Такую услугу планируется запустить в регионе уже в следующем году. С помощью проекта Роман Старовойт планирует поднять демографию и дать женщинам на пенсии больше рабочих мест.

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#Общество#Курская область#Черноземье#Роман Старовойт#Няня#Александра Склярова
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