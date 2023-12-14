Под присмотром до трёх лет: у соседей белгородцев появятся социальные няни

Службу социальных нянь хотят создать в Курской области

Социальная няня будет работать в семьях совершенно бесплатно на протяжении трёх лет — пока ребёнок не сможет посещать детский сад. Это позволит матерям раньше выходить на работу и не бояться рожать, а пожилым женщинам — продолжать работать и после пенсии. Об этом сообщили «Курские известия».