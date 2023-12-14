Под присмотром до трёх лет: у соседей белгородцев появятся социальные няни

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Курской области планируют создать службу социальной няни. В рамках этого проекта профессиональная няня будет бесплатно работать в семье до достижения ребёнком трёх лет. Это тот возраст, когда родители смогут отправить малыша в детский сад.
Проект создаётся для мам, которые хотят раньше выйти из декрета на работу. А нянями, отметил губернатор области Роман Старовойт, могут нанять пожилых женщин. Предполагается, что перед началом работы каждый сотрудник пройдёт специальное обучение.
Такую услугу планируется запустить в регионе уже в следующем году. С помощью проекта Роман Старовойт планирует поднять демографию и дать женщинам на пенсии больше рабочих мест.