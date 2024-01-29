Белгородцы недовольны «социальным рейтингом» детей. Ситуацию разъяснил минобр

Напомним, что в начале января стало известно о банде подростков, которая избивала прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода. Виновных задержали и поместили под стражу. Именно после этой истории от чиновников прозвучала идея завести на всех несовершеннолетних социальные карты рисков. Такое нововведение поможет оценивать и анализировать личности школьников, уверены в минобре.