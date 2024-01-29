Белгородцы недовольны «социальным рейтингом» детей. Ситуацию разъяснил минобр

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Не все белгородцы оценили идею с введением социальных карт рисков. Как ранее объяснили чиновники, такие карты понадобятся для комплексной оценки и анализа личностей детей.
Некоторые горожане посчитали такое нововведение «античеловечным».
«Прошу оповестить всех жителей нашей области о последствиях введения социального рейтинга, чем это грозит. Многие понимают, что такие опасные законы продвигаются под видом помощи, но являются по своей сути вредными и несут угрозу для всего населения», — пишет обеспокоенная белгородка.
На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он предположил, что девушка имеет в виду социальные карты риска.
Белгородская область оказалась сегодня в условиях максимального количества угроз. Среди них — угроза вовлечения наших детей в различные группы и сообщества, которые пропагандируют противоправное поведение. К сожалению, такие группы могут совершать противозаконные действия. Именно поэтому ещё раз анализируем воспитательную и профилактическую работу школ, колледжей, и вузов. Эта работа касается в том числе анализа определённых данных о детях и семьях. Использование в работе педагогов различных социальных карт или баз данных — это лишь один из элементов работы по профилактике противоправного поведения подростков.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, что сейчас необходимо использовать все способы, чтобы «уберечь детей от неверных шагов». Одним из таких способов, судя по всему, и должны стать социальные карты.
Однако жителей региона такой ответ не убедил: они попросили не вводить социальные карты рисков в регионе. Вместе с тем белгородцы предложили и свои варианты по улучшению безопасности в регионе: например, усилить работу участковых.
Напомним, что в начале января стало известно о банде подростков, которая избивала прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода. Виновных задержали и поместили под стражу. Именно после этой истории от чиновников прозвучала идея завести на всех несовершеннолетних социальные карты рисков. Такое нововведение поможет оценивать и анализировать личности школьников, уверены в минобре.