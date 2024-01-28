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Отец главаря подростковой банды из Белгорода попросил прощения у всей России

«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сыне

28 января 2024, 13:01
Фото: НТВ

Отец главаря подростковой банды из Белгорода попросил прощения у всей России

Журналистам НТВ удалось пообщаться с отцом 17-летнего Эмиля (Амиля) Гафарова, предполагаемого главаря банды подростков из Белгорода. Как заверил уроженец Азербайджана, его сын «любит Россию и русских».

Отец 17-летнего Эмиля Гафарова долгое время не общался с прессой. Поговорить с уроженцем Азербайджана удалось журналистам НТВ. Мужичина признался, что ему стыдно за то, что «не смог воспитать правильного сына».

Я извиняюсь перед всей Российской Федерацией. Он [мой сын] Россию уважает, любит. Про Россию, русских, ничего не может сказать.
Ильшан Гафаров, отец Эмиля Гафарова

Предполагаемый главарь банды Эмиль (или Амиль) родился в Азербайджане, позже он вместе с семьёй переехал в Россию. Считается, что из всех членов группировки именно он был самым жестоким. Эмиля и его родственников теперь могут лишить гражданства РФ. При новых поправках в законодательство это можно сделать в том случае, если человек не уважает новую родину и её жителей.

Отметим: при подаче документов на получение гражданство РФ семья Гафаровых указала, что она зарегистрирована в Калужской области. Журналисты утверждают, что правоохранители выдали паспорта, не проверили подлинность данных. Калужское УМВД уже проводит проверку.

Полный репортаж — в видео ниже. В нём также рассказывают историю Юрия Крупкина: белгородец пострадал после нападения одного из подростков. Мужчине пришлось сделать трепанацию черепа, после полученных травм он может остаться инвалидом.

Видео: НТВ
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