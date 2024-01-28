«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сыне

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Отец 17-летнего Эмиля Гафарова долгое время не общался с прессой. Поговорить с уроженцем Азербайджана удалось журналистам НТВ. Мужичина признался, что ему стыдно за то, что «не смог воспитать правильного сына».
Я извиняюсь перед всей Российской Федерацией. Он [мой сын] Россию уважает, любит. Про Россию, русских, ничего не может сказать.
Ильшан Гафаров, отец Эмиля Гафарова
Предполагаемый главарь банды Эмиль (или Амиль) родился в Азербайджане, позже он вместе с семьёй переехал в Россию. Считается, что из всех членов группировки именно он был самым жестоким. Эмиля и его родственников теперь могут лишить гражданства РФ. При новых поправках в законодательство это можно сделать в том случае, если человек не уважает новую родину и её жителей.
Отметим: при подаче документов на получение гражданство РФ семья Гафаровых указала, что она зарегистрирована в Калужской области. Журналисты утверждают, что правоохранители выдали паспорта, не проверили подлинность данных. Калужское УМВД уже проводит проверку.
Полный репортаж — в видео ниже. В нём также рассказывают историю Юрия Крупкина: белгородец пострадал после нападения одного из подростков. Мужчине пришлось сделать трепанацию черепа, после полученных травм он может остаться инвалидом.