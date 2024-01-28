«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сыне

Предполагаемый главарь банды Эмиль (или Амиль) родился в Азербайджане, позже он вместе с семьёй переехал в Россию. Считается, что из всех членов группировки именно он был самым жестоким. Эмиля и его родственников теперь могут лишить гражданства РФ. При новых поправках в законодательство это можно сделать в том случае, если человек не уважает новую родину и её жителей.