Белгородцы ждут социальные паспорта и спорят из-за того, как учиться их детям

В регионе в ряде приграничных сёл, а также в Белгороде, каникулы продлили до 19 января. Местные жители начали переживать, что, если дети останутся и дальше дома, то будут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе. Вопрос формата работы образовательных организаций решили вынести на обсуждение. До конца недели родители и школы должны решить, как будут учиться дети в новой четверти.