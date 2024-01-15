Белгородцы ждут социальные паспорта и спорят из-за того, как учиться их детям

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам, которые пострадали при обстрелах, выдадут социальные паспорта. Как отметил губернатор во время оперативного совещания 15 января, это необходимо для оказания справедливой поддержки.
За последние два года от обстрелов пострадали различные семьи. Уровень поддержки будет исходить из сложностей в каждой из таких семей. Есть пострадавшие многодетные семьи, есть такие, где погибли кормильцы, есть те, где пострадали дети.
В Белгороде укрепили уже более 40 остановок общественного транспорта — на 22 из них установили бетонные конструкции, ещё 21 павильон обложили мешками с песком.
Помимо этого, в городе установили три модульные конструкции. Сегодня в городе установят ещё 10 защитных конструкций. В скором времени в Белгороде установят больше таких укреплений.
Напомним, что об укреплении остановок стало известно 9 января. Мешки с песком и блоки начали устанавливать вечером 11 января. Позже в городе начали появляться модульные конструкции, которые изготавливают для Минобороны.
13 января блоки проверили в ходе испытаний. Конструкции подрывали боеприпасами, которыми пользовались ВСУ. Испытания показали, что конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в опасных ситуациях.
В регионе в ряде приграничных сёл, а также в Белгороде, каникулы продлили до 19 января. Местные жители начали переживать, что, если дети останутся и дальше дома, то будут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе. Вопрос формата работы образовательных организаций решили вынести на обсуждение. До конца недели родители и школы должны решить, как будут учиться дети в новой четверти.
В соцсетях среди родителей начались споры — одни поддерживают введение дистанционного обучения, другие просят вернуть очный формат занятий. В основном очный формат поддерживают родители выпускников. Родители отмечают, что выпускным классам необходимо много времени и усилий для подготовки к экзаменам. Некоторые предполагают, что после ввода дистанционного обучения большая часть детей уедет в другие регионы.
Помимо этого, часть белгородцев выдвинули предложение о вводе очно-заочного обучения.
Мнение местных жителей решила узнать и редакция Бел.Ру — в социальных сетях сейчас проходит опрос среди родителей школьников.