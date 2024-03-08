Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга по гендерному равенству

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Белгородская область не попала в лидеры федерального рейтинга по гендерному равенству. В регионе наблюдается средняя выраженность проблемы (рейтинг С).
За основу при расчётах взяли пять показателей:
Ожидаемая продолжительность женщин в Белгородской области составляет 78,4 года. Тот же показатель для мужчин — 67,7 года.
Гендерный разрыв в оплате труда в Белгородской области составил 27%. Доля женщин в региональном парламенте — 16,3%, доля представительниц прекрасного пола среди учредителей компаний — 33%. Доля мужчин-белгородцев в общем времени на детей составила 21,5%.
По совокупности этих результатов Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга. Однако и в число аутсайдеров регион не попал.
Что касается соседей белгородцев по Центральному Черноземью, то Воронежская, Курская и Тамбовская области оказались в том же положении и попали в рейтинг С — со средней выраженностью проблемы. В то же время Липецкая область показала наилучший результат: там проблема выражена ниже среднего.
Самая благополучная ситуация в стране, если верить исследованию, сложилась в Москве, Тюменской, Тульской и Волгоградской областях (рейтинг А). В числе наименее равноправных регионов оказались Магаданская область, Чечня, Камчатский край, Смоленская область, Дагестан и Мордовия (рейтинг Е).
Как сообщили авторы исследования, всего в рейтинг неблагополучных по гендерному неравенству попали 15 регионов РФ. Треть из них относится к Приволжскому федеральному округу.