Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга по гендерному равенству

Что касается соседей белгородцев по Центральному Черноземью, то Воронежская, Курская и Тамбовская области оказались в том же положении и попали в рейтинг С — со средней выраженностью проблемы. В то же время Липецкая область показала наилучший результат: там проблема выражена ниже среднего.