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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Женщина

Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга по гендерному равенству

8 марта 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney
Женщина
В регионе наблюдается средняя выраженность проблемы. У соседей Белгородчины по Центральному Черноземью наблюдается та же ситуация. Показатели рассчитали авторы проекта «Если быть точным».
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Рейтинг

Белгородская область не попала в лидеры федерального рейтинга по гендерному равенству. В регионе наблюдается средняя выраженность проблемы (рейтинг С).

За основу при расчётах взяли пять показателей:

  • ожидаемую продолжительность жизни,
  • разрыв в оплате труда,
  • участие женщин в политике,
  • время на заботу о детях,
  • участие женщин в предпринимательстве.

Ожидаемая продолжительность женщин в Белгородской области составляет 78,4 года. Тот же показатель для мужчин — 67,7 года.

Гендерный разрыв в оплате труда в Белгородской области составил 27%. Доля женщин в региональном парламенте — 16,3%, доля представительниц прекрасного пола среди учредителей компаний — 33%. Доля мужчин-белгородцев в общем времени на детей составила 21,5%.

По совокупности этих результатов Белгородская область не смогла выйти в лидеры рейтинга. Однако и в число аутсайдеров регион не попал.

Что касается соседей белгородцев по Центральному Черноземью, то Воронежская, Курская и Тамбовская области оказались в том же положении и попали в рейтинг С — со средней выраженностью проблемы. В то же время Липецкая область показала наилучший результат: там проблема выражена ниже среднего.

Самая благополучная ситуация в стране, если верить исследованию, сложилась в Москве, Тюменской, Тульской и Волгоградской областях (рейтинг А). В числе наименее равноправных регионов оказались Магаданская область, Чечня, Камчатский край, Смоленская область, Дагестан и Мордовия (рейтинг Е).

Как сообщили авторы исследования, всего в рейтинг неблагополучных по гендерному неравенству попали 15 регионов РФ. Треть из них относится к Приволжскому федеральному округу.

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