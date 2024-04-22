Топ-5 дорогостоящей коммерческой недвижимости, которую продают в Белгороде сейчас

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Белгороде до сих пор не могут продать торговый центр «Спутник Интерьер»: соответствующее объявление висит на специализирующемся на продаже недвижимости сайте с ноября 2022 года. Изначально здание хотели продать за 250 млн рублей. В марте продавец решил повысить цену до 275 млн рублей, но и тут покупатели не нашлись — пришлось понижать сумму до 180 млн рублей: такая цена держится уже около полугода.
Общая площадь двухэтажного здания составляет 18062,6 квадратных метра. ТЦ находится по улице Магистральная, 2д в Белгороде. Продавец отмечает, что помещения уже сданы под аренду.
Добавим, что владелец также предлагает дополнительную скидку потенциальным покупателям, о которой можно узнать после связи с риелтором.
В центре Белгорода по проспекту Славы, 45а продают офисные помещения в одном здании. Продавец опубликовал два объявления: в одном он продаёт помещение на втором этаже площадью 250 квадратных метров за 21 млн 750 тыс. рублей, в другом — помещение на третьем этаже площадью 976 квадратных метров за 110 000 080 рублей.
Дом расположен рядом со зданием белгородского правительства и Соборной площадью, вблизи находятся Центральный рынок, почта и универмаг «Маяк», прямо напротив — автобусная остановка.
Продавец отметил, что большая часть помещений уже находится в аренде, а приобрести можно два этажа сразу.
В Белгороде по улице Рабочая, 14 — около Сосновки — продают склад общей площадью 4033 квадратных метра, который принадлежит торговой сети «Магнит». Продавец просит за него не менее 83 млн 220 тыс. рублей.
Внутри, говорится в объявлении, есть все необходимые коммуникации. Минимальная вместимость склада порядка 0,8 тонны на 1 квадратный метр. Есть малый и большой склады — их высота 6,31 метр и 7,25 метр соответственно. Общая складская площадь — 2440 квадратных метра.
Продавец предлагает купить здание с дальнейшим сотрудничеством либо приобрести его с некоторыми «обременениями». При этом АО «Тендер», которому принадлежит торговая сеть, в любой момент может отказаться от реализации актива, о чём обещают предупредить потенциального покупателя — его планируют определить из различных кандидатов.
Уточнить подробную информацию можно только через связь с продавцом.
Одноэтажный банный комплекс, в состав которого входят гостевые дома, сауна, русская баня и хамам, пытаются продать в селе Никольское Белгородского района. Продавец утверждает, что бизнес является всесезонным, а сама база отдыха не требует от владельцев никаких вложений.
На участке в 25 соток также размещены кафе, кухня, мангальные зоны, три бассейна и бесплатная парковка на 10 мест, которая также подходит для грузового транспорта. Внутри каждого гостевого дома есть телевизор, холодильник, чайник, микроволновка и фен.
Электроэнергия берётся от собственной подстанции, а вода — из скважины.
На Харьковском переулке, 36а в Белгороде на втором этаже бизнес-центра «Панорама» продают офисное помещение площадью 125 квадратных метров. В офисе есть общий зал, две переговорных комнаты, два санузла, своя кухонная зона и отдельный вход с лестницы.
Отдельная парковка к продаваемому помещению не прилагается, а сам бизнес-центр расположен вблизи памятника Князю Владимиру и новой школы программирования, которая открылась в бывшем клубе «Форум» в начале марта.
Ранее редакция Бел.Ру собирала более дорогие объекты коммерческой недвижимости, которые пытаются продать в областном центре. Цены начинались от 112 млн рублей и поднимались вплоть до 300 млн рублей. Потенциальным покупателям предлагали приобрести гостиницы, бизнес-отель, торговые помещения и цех.