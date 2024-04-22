Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Недвижимость

Топ-5 дорогостоящей коммерческой недвижимости, которую продают в Белгороде сейчас

22 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Недвижимость

В Белгороде выставили на продажу дорогостоящие объекты коммерческой недвижимости

В Белгородской области продают дорогостоящую коммерческую недвижимость, в число которой входят банный комплекс, офисные помещения в центре Белгорода и торговый центр «Спутник Интерьер», который не могут продать уже третий год. Все дорогие объекты, выставленные на продажу, — в материале Бел.Ру.

ТЦ «Спутник Интерьер» за 180 000 000 рублей

В Белгороде до сих пор не могут продать торговый центр «Спутник Интерьер»: соответствующее объявление висит на специализирующемся на продаже недвижимости сайте с ноября 2022 года. Изначально здание хотели продать за 250 млн рублей. В марте продавец решил повысить цену до 275 млн рублей, но и тут покупатели не нашлись — пришлось понижать сумму до 180 млн рублей: такая цена держится уже около полугода.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 18062,6 квадратных метра. ТЦ находится по улице Магистральная, 2д в Белгороде. Продавец отмечает, что помещения уже сданы под аренду.

Добавим, что владелец также предлагает дополнительную скидку потенциальным покупателям, о которой можно узнать после связи с риелтором.

ТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублейТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублей
ТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублейТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублей
ТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублейТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублей
ТЦ «Спутник Интерьер» за 180 млн рублей
Фото: «Авито»

Офисное помещение за 131 750 080 рублей

В центре Белгорода по проспекту Славы, 45а продают офисные помещения в одном здании. Продавец опубликовал два объявления: в одном он продаёт помещение на втором этаже площадью 250 квадратных метров за 21 млн 750 тыс. рублей, в другом — помещение на третьем этаже площадью 976 квадратных метров за 110 000 080 рублей.

Дом расположен рядом со зданием белгородского правительства и Соборной площадью, вблизи находятся Центральный рынок, почта и универмаг «Маяк», прямо напротив — автобусная остановка.

Продавец отметил, что большая часть помещений уже находится в аренде, а приобрести можно два этажа сразу.

Офисное помещение на проспекте СлавыОфисное помещение на проспекте Славы
Офисное помещение на проспекте СлавыОфисное помещение на проспекте Славы
Офисное помещение на проспекте СлавыОфисное помещение на проспекте Славы
Офисное помещение на проспекте СлавыОфисное помещение на проспекте Славы
Офисное помещение на проспекте Славы
Фото: «Авито»

Склад за 83 220 000 рублей

В Белгороде по улице Рабочая, 14 — около Сосновки — продают склад общей площадью 4033 квадратных метра, который принадлежит торговой сети «Магнит». Продавец просит за него не менее 83 млн 220 тыс. рублей.

Внутри, говорится в объявлении, есть все необходимые коммуникации. Минимальная вместимость склада порядка 0,8 тонны на 1 квадратный метр. Есть малый и большой склады — их высота 6,31 метр и 7,25 метр соответственно. Общая складская площадь — 2440 квадратных метра.

Продавец предлагает купить здание с дальнейшим сотрудничеством либо приобрести его с некоторыми «обременениями». При этом АО «Тендер», которому принадлежит торговая сеть, в любой момент может отказаться от реализации актива, о чём обещают предупредить потенциального покупателя — его планируют определить из различных кандидатов.

Уточнить подробную информацию можно только через связь с продавцом.

Склад за 83,2 млн рублейСклад за 83,2 млн рублей
Склад за 83,2 млн рублейСклад за 83,2 млн рублей
Склад за 83,2 млн рублейСклад за 83,2 млн рублей
Склад за 83,2 млн рублей
Фото: «Авито»

Банный комплекс за 36 000 000 рублей

Одноэтажный банный комплекс, в состав которого входят гостевые дома, сауна, русская баня и хамам, пытаются продать в селе Никольское Белгородского района. Продавец утверждает, что бизнес является всесезонным, а сама база отдыха не требует от владельцев никаких вложений.

На участке в 25 соток также размещены кафе, кухня, мангальные зоны, три бассейна и бесплатная парковка на 10 мест, которая также подходит для грузового транспорта. Внутри каждого гостевого дома есть телевизор, холодильник, чайник, микроволновка и фен.

Электроэнергия берётся от собственной подстанции, а вода — из скважины.

Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублейБанный комплекс за 36 млн рублей
Банный комплекс за 36 млн рублей
Фото: «Авито»

Офисное помещение за 12 500 000 рублей

На Харьковском переулке, 36а в Белгороде на втором этаже бизнес-центра «Панорама» продают офисное помещение площадью 125 квадратных метров. В офисе есть общий зал, две переговорных комнаты, два санузла, своя кухонная зона и отдельный вход с лестницы.

Отдельная парковка к продаваемому помещению не прилагается, а сам бизнес-центр расположен вблизи памятника Князю Владимиру и новой школы программирования, которая открылась в бывшем клубе «Форум» в начале марта.

Офис в «Панораме» за 12,5 млн рублейОфис в «Панораме» за 12,5 млн рублей
Офис в "Панораме" за 12,5 млн рублейОфис в "Панораме" за 12,5 млн рублей
Офис в "Панораме" за 12,5 млн рублейОфис в "Панораме" за 12,5 млн рублей
Офис в "Панораме" за 12,5 млн рублейОфис в "Панораме" за 12,5 млн рублей
Офис в "Панораме" за 12,5 млн рублейОфис в "Панораме" за 12,5 млн рублей
Офис в «Панораме» за 12,5 млн рублейОфис в «Панораме» за 12,5 млн рублей
Офис в «Панораме» за 12,5 млн рублей
Фото: Авито

Ранее редакция Бел.Ру собирала более дорогие объекты коммерческой недвижимости, которые пытаются продать в областном центре. Цены начинались от 112 млн рублей и поднимались вплоть до 300 млн рублей. Потенциальным покупателям предлагали приобрести гостиницы, бизнес-отель, торговые помещения и цех.

Отель за 300 млн рублей? В Белгороде продают дорогостоящую коммерческую недвижимость
Узнать подробнее
Читайте также:
Чугун и «сталиниана»: в Белгороде за 1 млн продают барельеф «И.В. Сталин» с ржавчинойНа «Школу 21» в Белгороде выделят 110 млн рублейДом за 1,9 млн рублей в центре Белгорода? Топ-5 домов на продажу по низкой цене
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Коммерческая недвижимость#Продажа недвижимости
Подпишитесь
Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
Сегодня, 19:53
В комнатах грязно, еда невкусная: белгородские родители вновь жалуются на лагеря
Сегодня, 11:48
«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников
Сегодня, 19:47
В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?
Сегодня, 13:27
Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке
Сегодня, 17:07
Власти приняли решение о формате проведения пасхальных служб в Белгородской области
Сегодня, 19:43
"