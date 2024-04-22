Топ-5 дорогостоящей коммерческой недвижимости, которую продают в Белгороде сейчас

В Белгороде до сих пор не могут продать торговый центр «Спутник Интерьер»: соответствующее объявление висит на специализирующемся на продаже недвижимости сайте с ноября 2022 года. Изначально здание хотели продать за 250 млн рублей. В марте продавец решил повысить цену до 275 млн рублей, но и тут покупатели не нашлись — пришлось понижать сумму до 180 млн рублей: такая цена держится уже около полугода.