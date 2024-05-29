Александр Коц рассказал про поездку в Волчанск, где был ранен его коллега

Коц отмечает, что там не принято долго быть в одной точке. Поэтому он с оператором быстро перемещались на другую. Он отмечает, что армия продвигается и давит на противника в направлении реки Волчьей, которая делит город на две части. После разрушения наведённых им переправ он в ответ сооружает новые, но маскирует их, затапливая в воде, чтобы они не были заметны с воздуха.