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Александр Коц рассказал про поездку в Волчанск, где был ранен его коллега

Александр Коц рассказал про поездку в Волчанск, где был ранен его коллега

29 мая 2024, 15:16
Фото: Александр Коц
Военный корреспондент Александр Коц передал репортаж из Волчанска, где ранее получил ранение Пушин. Подробности сообщает «‎Комсомольская правда».

Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды», отправился в Волчанск. Он рассказывает, что создаётся впечатление, что город опустел. Но это обманчивое ощущение. Противник понимает, что за ним ведётся круглосуточное наблюдение и пытается не показываться.

Он сообщает, что после российского продвижения на волчанском направлении в Киеве решили пойти на крайние меры. По данным российской разведки, на Слобожанщину они перебросили все оперативные и стратегические резервы Украины.

«Подтверждена переброска 36-й бригады морской пехоты, с которой, как говорят наши спецназовцы, „воевать интересно“. Появилась 71-я егерская, „президентская“ бригады и бригада охраны Генштаба. А также 82-я десантно-штурмовая бригада, которая в том году штурмовала Работино», — пишет журналист.

Коц отмечает, что там не принято долго быть в одной точке. Поэтому он с оператором быстро перемещались на другую. Он отмечает, что армия продвигается и давит на противника в направлении реки Волчьей, которая делит город на две части. После разрушения наведённых им переправ он в ответ сооружает новые, но маскирует их, затапливая в воде, чтобы они не были заметны с воздуха.

Именно вчера, 28 мая, украинский FPV-дрон атаковал автомобиль с российскими военными корреспондентами ВГТРК, которые в тот момент снимали репортаж из Волчанска в Харьковской области. Дрон сбросил мину, в результате чего пострадал оператор Александр Пушин.

ВСУ атаковали дроном машину военкоров Поддубного и Коца в Волчанске
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