«Зато сюжет огонь сняли!» Что известно о подрыве военкоров Коца и Поддубного на мине?

По информации Александра Коца, остановился багги уже почти у границы — ехать дальше он уже не мог. Там попутный автомобиль предложил довезти вставших военкоров и их пострадавший багги до границы. По пути они увидели другую машину со спущенным колесом: «Ты не поможешь — тебе потом не помогут. <…> Мы тепло прощаемся, на себе прочувствовав, что такое фронтовая взаимовыручка».