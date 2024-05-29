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Военкоры Александр Пушин и Александр Коц

«Зато сюжет огонь сняли!» Что известно о подрыве военкоров Коца и Поддубного на мине?

29 мая 2024, 08:42
Фото: Telegram-канал Kotsnews
Военкоры Александр Пушин и Александр Коц

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Группа российских военкоров, снимая сюжет в Волчанске, подорвалась на дистанционно установленной мине. Повреждения получил оператор, который, несмотря на ранение, продолжил съёмку сюжета. Все подробности случившегося, — в материале Бел.Ру.
Сюжет
СВО

Что случилось с военкорами?

Вчера, 28 мая, стало известно об атаке украинским FPV-дроном на автомобиль с российскими военными корреспондентами ВГТРК, которые в этот момент снимали сюжет из Волчанска Харьковской области. Из-за сброса дроном мины пострадал их оператор Александр Пушин: у него зафиксировали ранения в бедро и под коленом, поскольку осколки от взрыва пробили дно багги. Остальные члены группы остались целы.

Как рассказали военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц в своих Telegram-каналах, раненый мужчина быстро перевязал свои раны и продолжил снимать сюжет. После выполненной задачи половине группы пришлось высаживаться на полпути и идти до КПП пешком, чтобы водитель сумел на пострадавшем багги довезти Пушина до медиков. Однако транспорт всё равно встал, поэтому пришлось ловить попутный автомобиль.

При этом сам Александр Пушин не унывал и уже из больничного крыла написал своим коллегам: «Зато сюжет огонь сняли!». Мужчине уже провели операцию, его жизни ничего не угрожает.

Реакция других военкоров

Ещё один российский военный корреспондент написал в своём Telegram-канале «Старше Эдды», что, по его мнению, означает данная украинская атака. Он отметил, что вооружённые силы Украины выставляют минные заграждения с помощью дронов. Делается это дистанционно.

Война очень поменялась, если ты полгода не был на ней, то приезжаешь совсем в другую реальность и первое время не понимаешь, что происходит и откуда грозит основная опасность. Скорость изменений и нововведений бешеная, чтобы за ней успевать, нужна большая гибкость мышления, инициативность и отсутствие страха перед вышестоящим начальством за то, что ты гибок, умён и инициативен.
отметил автор Telegram-канала «Старше Эдды»

Другой корреспондент, который ранее работал вместе с пострадавшей группой журналистов, вспомнил в своём Telegram-канале «СВО жизнь на войне», как в прошлом году Александр Пушин запечатлел прилёт снаряда в землю, из-за чего та разлетелась в разные стороны прямо перед объективом камеры. Боеприпас при этом не разорвался.

Полное видео с группой военкоров после подрыва на мине
Видео: Комсомольская правда

Что стало с повреждённым от мины багги?

По информации Александра Коца, остановился багги уже почти у границы — ехать дальше он уже не мог. Там попутный автомобиль предложил довезти вставших военкоров и их пострадавший багги до границы. По пути они увидели другую машину со спущенным колесом: «Ты не поможешь — тебе потом не помогут. <…> Мы тепло прощаемся, на себе прочувствовав, что такое фронтовая взаимовыручка».

Багги успешно удалось довезти до стоянки.

ВСУ атаковали дроном машину военкоров Поддубного и Коца в Волчанске
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#Александра Склярова#Видео#Евгений поддубный#СВО#Александр Коц#Атака ВСУ#Раненый#Обстрел ВСУ
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