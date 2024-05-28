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Президент России связал удары ВСУ по Белгороду с наступлением на Волчанск

Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду

28 мая 2024, 14:25
Фото: 1MI

Президент России связал удары ВСУ по Белгороду с наступлением на Волчанск

Удары по Белгороду и другим приграничным районам вынудили Россию начать наступление для создания санитарной зоны. Наступление на Харьковскую область президент вспомнил в ходе беседы с журналистами из Узбекистана, отметил «Коммерсантъ».
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СВО

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам из Узбекистана, что наступление российских военнослужащих на Харьковскую область спровоцировали удары ВСУ по Белгороду.

«Всё, что сейчас идёт вокруг событий на подступах к Харькову, — так это же они спровоцировали эти события на этом направлении», — отметил глава государства.

Он отметил, что западные СМИ активно упоминают про наступление, однако ни слова не говорят об обстрелах российских городов: «Постоянная эскалация может привести к серьёзным последствиям. И если эти серьёзные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?» — спросил Путин.

Напомним, что российские войска «Север» продолжают создавать в Харьковской области санитарную зону. Сегодня, 28 мая, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «Вампира» и четырёх машин «Града».

«Вампир» и четыре «Града» уничтожили под Харьковом за сутки
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#Александра Склярова#Владимир Путин#Харьковская область#Белгород#Санитарная зона#СВО#Наступление#Атака ВСУ
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