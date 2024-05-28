Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам из Узбекистана, что наступление российских военнослужащих на Харьковскую область спровоцировали удары ВСУ по Белгороду.
«Всё, что сейчас идёт вокруг событий на подступах к Харькову, — так это же они спровоцировали эти события на этом направлении», — отметил глава государства.
Он отметил, что западные СМИ активно упоминают про наступление, однако ни слова не говорят об обстрелах российских городов: «Постоянная эскалация может привести к серьёзным последствиям. И если эти серьёзные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?» — спросил Путин.
Напомним, что российские войска «Север» продолжают создавать в Харьковской области санитарную зону. Сегодня, 28 мая, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «Вампира» и четырёх машин «Града».