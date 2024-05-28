Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду

Он отметил, что западные СМИ активно упоминают про наступление, однако ни слова не говорят об обстрелах российских городов: «Постоянная эскалация может привести к серьёзным последствиям. И если эти серьёзные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?» — спросил Путин.