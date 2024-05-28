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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

ВСУ атаковали дроном машину военкоров Поддубного и Коца в Волчанске

ВСУ атаковали дроном машину военкоров Поддубного и Коца в Волчанске

28 мая 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Инцидент произошёл на выезде из Волчанска Харьковской области: группа военных корреспондентов снимала репортаж, когда их автомобиль наехал на мину. Ранения получил оператор группы, который перевязал рану и продолжил работать. Подробности сообщили военкоры.
Сюжет
СВО

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный написал в своём Telegram-канале об операторе группы журналистов ВГТРК Александре Пушине, который попал под огонь ВСУ. Мужчина получил ранение, но продолжил выполнять свою работу после оказанной ему доврачебной помощи.

Александр Владимирович после ранения и первой самопомощи продолжал делать свою работу до тех пор, пока не устал от кровопотери. Был вовремя эвакуирован в жёлтую зону. Сейчас в больнице. Угрозы жизни нет. Врачи оказывают ему помощь.
написал военкор

Поддубный добавил, что они ехали по Волчанску на багги, когда проехали по мине. Остальные члены группы остались целы.

Другой военный корреспондент Александр Коц отметил, что минирование могло быть дистанционным — выполненным с помощью FPV-дрона.

Раздался взрыв, разлетелись задние колёса, было повреждено рулевое управление. Водитель удерживал транспорт на дороге, пытаясь уйти из опасной зоны. Александр Пушин во время подрыва получил ранение в бедро и под коленку — осколки пробили днище багги. Он самостоятельно наложил и затянул турникет и как ни в чем не бывало продолжил съёмку.
Александр Коц

Половина съёмочной группы вышла из машины на полпути, чтобы водитель смог довести раненого оператора до КПП, однако автомобиль не дотянул, поэтому пришлось поймать попутную машину.

«Зато сюжет огонь сняли!», — написал из больницы коллегам пострадавший Александр Пушин.

Евгений Поддубный, уроженец Белгорода, вошёл в топ влиятельных людей Белгородской области по результатам опроса экспертов.

Видео из машины, пострадавшей от атаки дрона
Видео: Telegram-канал Kotsnews
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