ВСУ атаковали дроном машину военкоров Поддубного и Коца в Волчанске

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный написал в своём Telegram-канале об операторе группы журналистов ВГТРК Александре Пушине, который попал под огонь ВСУ. Мужчина получил ранение, но продолжил выполнять свою работу после оказанной ему доврачебной помощи.