ВСУ продолжают сбрасывать взрывчатку на дома белгородцев в приграничье

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
ВСУ в ежедневном режиме продолжают устраивать взрывы в населённых пунктах Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сразу несколько приграничных сёл стали целями утром 28 мая. Последствия для мирного населения есть в двух.
В посёлке Совхозный в Грайворонском округе после взрыва сброшенного с БПЛА устройства в частном доме выбило окна и посекло забор. В селе Муром Шебекинского округа также после взрыва пострадал жилой дом — осколками разбило окна и посекло фасад.
Оперативные службы работают на местах взрывов.