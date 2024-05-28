ВСУ продолжают сбрасывать взрывчатку на дома белгородцев в приграничье

В посёлке Совхозный в Грайворонском округе после взрыва сброшенного с БПЛА устройства в частном доме выбило окна и посекло забор. В селе Муром Шебекинского округа также после взрыва пострадал жилой дом — осколками разбило окна и посекло фасад.