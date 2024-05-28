Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Два дома в белгородском приграничье пострадали от беспилотников ВСУ

ВСУ продолжают сбрасывать взрывчатку на дома белгородцев в приграничье

28 мая 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Два дома в белгородском приграничье пострадали от беспилотников ВСУ

Утром 28 мая украинские формирования атаковали с помощью БПЛА сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

ВСУ в ежедневном режиме продолжают устраивать взрывы в населённых пунктах Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сразу несколько приграничных сёл стали целями утром 28 мая. Последствия для мирного населения есть в двух.

В посёлке Совхозный в Грайворонском округе после взрыва сброшенного с БПЛА устройства в частном доме выбило окна и посекло забор. В селе Муром Шебекинского округа также после взрыва пострадал жилой дом — осколками разбило окна и посекло фасад.

Оперативные службы работают на местах взрывов.

Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцы самообороны сбили беспилотник ВСУ в белгородском селеБеспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшиеВодитель пострадал после удара беспилотника ВСУ в белгородском селе
#Евгений Грицков#Происшествия#Беспилотник#Муром#Грайворонский горокруг#Спецоперация на Украине#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Совхозный
Подпишитесь
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков
Сегодня, 08:40
Следователи просят помощи в поиске юного белгородца
Сегодня, 06:55
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии
Сегодня, 05:30
"