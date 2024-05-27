Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Днём 27 мая беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию. Это произошло на въезде в Шебекино. Во время взрыва никто не пострадал.
В здании АЗС выбило остекление, также был повреждён навес. Оперативные службы работают на месте.
До этого беспилотник ВСУ атаковал автомобильную стоянку в Грайвороне. Пострадала местная жительница. У неё сквозное ранение левой ноги. Пострадавшую отправили в больницу.
Ещё один беспилотник ВСУ сбили бойцы самообороны в селе Замостье Грайворонского горокруга. Дрон сдетонировал в воздухе. Его осколки повредили забор и машину.