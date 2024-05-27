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Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области

27 мая 2024, 10:43
Фото: Bel.ru
В результате взрыва никто не пострадал. На заправочной станции выбило окна и повредился навес, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 27 мая беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию. Это произошло на въезде в Шебекино. Во время взрыва никто не пострадал.

В здании АЗС выбило остекление, также был повреждён навес. Оперативные службы работают на месте.

До этого беспилотник ВСУ атаковал автомобильную стоянку в Грайвороне. Пострадала местная жительница. У неё сквозное ранение левой ноги. Пострадавшую отправили в больницу.

Ещё один беспилотник ВСУ сбили бойцы самообороны в селе Замостье Грайворонского горокруга. Дрон сдетонировал в воздухе. Его осколки повредили забор и машину.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Заправка#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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