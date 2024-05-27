Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Читатели Бел.Ру из Грайворона сообщили, что с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство в центре города. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется.
Официальных комментариев пока не поступало.
Напомним, что сегодня, 27 мая, ранним утром несколько населённых пунктов Шебекинского горокруга попали под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших. Разрушения зафиксировали в квартирах и частных домах. Пострадали машины и хозпостройки. Под ударом оказалось Шебекино и село Муром. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.