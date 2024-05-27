Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие

Напомним, что сегодня, 27 мая, ранним утром несколько населённых пунктов Шебекинского горокруга попали под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших. Разрушения зафиксировали в квартирах и частных домах. Пострадали машины и хозпостройки. Под ударом оказалось Шебекино и село Муром. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.