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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Город Грайворон в Белгородской области атаковал беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие

27 мая 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Город Грайворон в Белгородской области атаковал беспилотник ВСУ

Об этом сообщают читатели Бел.Ру из Грайворона. Официальной информации на данный момент не поступало.

Читатели Бел.Ру из Грайворона сообщили, что с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство в центре города. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, что сегодня, 27 мая, ранним утром несколько населённых пунктов Шебекинского горокруга попали под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших. Разрушения зафиксировали в квартирах и частных домах. Пострадали машины и хозпостройки. Под ударом оказалось Шебекино и село Муром. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Грайворон#Белгород#Грайворонский горокруг#Атака ВСУ#БПЛА
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