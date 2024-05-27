Бойцы самообороны сбили беспилотник ВСУ в белгородском селе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Участники территориальной самообороны сбили украинский БПЛА в селе Замостье Грайворонского горокруга. Дрон сдетонировал в воздухе, осколками посекло забор частного домовладения и автомобиль. Обошлось без пострадавших.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что ранее под атаку беспилотника попала автостоянка в центре Грайворона. Пострадала мирная жительница. У женщины рана на ноге. Бойцы самообороны оказали ей первую помощь. Скорая доставила раненую в больницу областного центра. Осколками посекло 13 автомобилей.