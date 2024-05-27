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Бойцы самообороны сбили беспилотник ВСУ в белгородском селе

Бойцы самообороны сбили беспилотник ВСУ в белгородском селе

27 мая 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Украинский БПЛА уничтожили в селе Замостье Грайворонского горокруга. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Участники территориальной самообороны сбили украинский БПЛА в селе Замостье Грайворонского горокруга. Дрон сдетонировал в воздухе, осколками посекло забор частного домовладения и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что ранее под атаку беспилотника попала автостоянка в центре Грайворона. Пострадала мирная жительница. У женщины рана на ноге. Бойцы самообороны оказали ей первую помощь. Скорая доставила раненую в больницу областного центра. Осколками посекло 13 автомобилей.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Самооборона#Атака ВСУ#БПЛА
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