Стали известны подробности атаки БПЛА на Грайворон: под удар попала автостоянка

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Днём 27 мая беспилотник ВСУ атаковал автомобильную стоянку в центре Грайворона. БПЛА упал и сдетонировал. Пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой ноги. Участники территориальной самообороны оказали ей на месте первую помощь. Скорая сейчас везёт в её в городскую больницу №2.
Что касается повреждений, то на стоянке пострадали 13 легковых автомобилей.
На месте сейчас находятся оперативные службы. Данные о последствиях уточняются.
Ранее об атаке БПЛА в Грайвороне сообщили читатели Бел.Ру.