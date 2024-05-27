Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Последствия атаки БПЛА в Грайвороне

Стали известны подробности атаки БПЛА на Грайворон: под удар попала автостоянка

27 мая 2024, 07:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки БПЛА в Грайвороне

Женщина пострадала после атаки дрона ВСУ на автостоянку под Белгородом

Под атакой оказалась автомобильная стоянка в центре Грайворона. Дрон упал и сдетонировал. Пострадавшую со сквозным ранением левой ноги сейчас везут в больницу, сообщает Вячеслав Гладков.

Днём 27 мая беспилотник ВСУ атаковал автомобильную стоянку в центре Грайворона. БПЛА упал и сдетонировал. Пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой ноги. Участники территориальной самообороны оказали ей на месте первую помощь. Скорая сейчас везёт в её в городскую больницу №2.

Что касается повреждений, то на стоянке пострадали 13 легковых автомобилей.

На месте сейчас находятся оперативные службы. Данные о последствиях уточняются.

Ранее об атаке БПЛА в Грайвороне сообщили читатели Бел.Ру.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшиеВодитель пострадал после удара беспилотника ВСУ в белгородском селеМинобороны РФ сообщило о новом сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Грайворон#Машины#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе
Сегодня, 08:36
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
Сегодня, 07:05
«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино
Сегодня, 07:58
На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей
Сегодня, 07:59
Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен
Сегодня, 06:30
"