Стали известны подробности атаки БПЛА на Грайворон: под удар попала автостоянка

Днём 27 мая беспилотник ВСУ атаковал автомобильную стоянку в центре Грайворона. БПЛА упал и сдетонировал. Пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой ноги. Участники территориальной самообороны оказали ей на месте первую помощь. Скорая сейчас везёт в её в городскую больницу №2.