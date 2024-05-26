Мужчина ранен после взрыва БПЛА у его машины в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Запущенный Вооружёнными силами Украины дрон прилетел и взорвался на автостоянке возле коммерческого предприятия в Борисовском районе. В момент взрыва в одной из машин находился мужчина — он получил ранения груди, рук и ног. Скорой помощью его доставят на лечение в горбольницу №2 Белгорода.
На стоянке повреждения получили девять транспортных средств, три из которых загорелись.
Пожар уже потушили. Оперативные службы устанавливают все последствия взрывы.