Мужчина ранен после взрыва БПЛА у его машины в белгородском приграничье

Запущенный Вооружёнными силами Украины дрон прилетел и взорвался на автостоянке возле коммерческого предприятия в Борисовском районе. В момент взрыва в одной из машин находился мужчина — он получил ранения груди, рук и ног. Скорой помощью его доставят на лечение в горбольницу №2 Белгорода.