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Published Сегодня, 17:20

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Мужчина ранен после взрыва БПЛА у его машины в белгородском приграничье

Мужчина ранен после взрыва БПЛА у его машины в белгородском приграничье

26 мая 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали беспилотником стоянку у предприятия в посёлке Борисовка. Один мирный житель ранен, пострадали автомобили, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Запущенный Вооружёнными силами Украины дрон прилетел и взорвался на автостоянке возле коммерческого предприятия в Борисовском районе. В момент взрыва в одной из машин находился мужчина — он получил ранения груди, рук и ног. Скорой помощью его доставят на лечение в горбольницу №2 Белгорода.

На стоянке повреждения получили девять транспортных средств, три из которых загорелись.

Пожар уже потушили. Оперативные службы устанавливают все последствия взрывы.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Борисовка#Борисовский район#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
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