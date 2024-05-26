Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино

В Шебекино после взрывов повреждены фасад и окна в доме культуры и в коммерческом объекте. Один из снарядов попал в огород у частного дома — осколками посекло забор и машину. Ещё два автомобиля и автобус получили повреждения после прилёта в дорожное полотно.