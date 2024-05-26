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Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино

Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино

26 мая 2024, 14:54
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вечером 26 мая ВСУ атаковали город и округ в белгородском приграничье из реактивных систем залпового огня. Есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков.

Под обстрелы со стороны Украины попали сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском округе. Мужчина получил ранение в живот — его отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекино после взрывов повреждены фасад и окна в доме культуры и в коммерческом объекте. Один из снарядов попал в огород у частного дома — осколками посекло забор и машину. Ещё два автомобиля и автобус получили повреждения после прилёта в дорожное полотно.

Один снаряд взорвался в Новой Таволжанке. Там без особых последствий — повреждено окно в многоквартирном доме.

Ранее средствами ПВО над Белгородской областью сбили два снаряда из РСЗО «Ольха». На Харгоре в Белгороде упал и взорвался украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших не было.

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