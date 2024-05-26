Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Под обстрелы со стороны Украины попали сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском округе. Мужчина получил ранение в живот — его отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.
В Шебекино после взрывов повреждены фасад и окна в доме культуры и в коммерческом объекте. Один из снарядов попал в огород у частного дома — осколками посекло забор и машину. Ещё два автомобиля и автобус получили повреждения после прилёта в дорожное полотно.
Один снаряд взорвался в Новой Таволжанке. Там без особых последствий — повреждено окно в многоквартирном доме.
Ранее средствами ПВО над Белгородской областью сбили два снаряда из РСЗО «Ольха». На Харгоре в Белгороде упал и взорвался украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших не было.