Шестой БПЛА за сегодня: дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Волоконовском районе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Под удар дрона ВСУ попал работавший в поле грузовой автомобиль вместе с водителем. Работы выполнялись в Волоконовском районе в селе Борисовка. В результате атаки загорелась кабина транспортного средства. Обошлось без пострадавших, сообщает Вячеслав Гладков.
К часу дня 25 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область уже несколько раз. Так, Шебекино за сегодня подверглось нападению трёх БПЛА, село Красное Шебекинского горокруга — одного БПЛА, Ясные Зори Белгородского района — также одного БПЛА. Беспилотник в Борисовке стал шестым за сегодня.