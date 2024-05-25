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Атака ВСУ

Шестой БПЛА за сегодня: дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Волоконовском районе

25 мая 2024, 09:59
Фото: 1MI
Атака ВСУ

Шестой за день БПЛА ВСУ атаковал Белгородскую область

В Волоконовском районе Белгородской области грузовой автомобиль с водителем попал под удар дрона, в результате чего кабина транспортного средства загорелась. Данная атака стала шестой за день, в то время как ещё два дрона ВСУ были сбиты ПВО.

Под удар дрона ВСУ попал работавший в поле грузовой автомобиль вместе с водителем. Работы выполнялись в Волоконовском районе в селе Борисовка. В результате атаки загорелась кабина транспортного средства. Обошлось без пострадавших, сообщает Вячеслав Гладков.

К часу дня 25 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область уже несколько раз. Так, Шебекино за сегодня подверглось нападению трёх БПЛА, село Красное Шебекинского горокруга — одного БПЛА, Ясные Зори Белгородского района — также одного БПЛА. Беспилотник в Борисовке стал шестым за сегодня.

Также напомним, что, согласно сообщениям Минобороны, ещё два дрона ВСУ были сбиты ПВО в 11:00 и в 11:30. Возможно, нападения ВСУ на Белгородскую область могут быть связаны с началом последних звонков для выпускников-белгородцев.

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