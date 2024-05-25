Шестой БПЛА за сегодня: дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Волоконовском районе

Шестой за день БПЛА ВСУ атаковал Белгородскую область

В Волоконовском районе Белгородской области грузовой автомобиль с водителем попал под удар дрона, в результате чего кабина транспортного средства загорелась. Данная атака стала шестой за день, в то время как ещё два дрона ВСУ были сбиты ПВО.