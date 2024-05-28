Снова под ударом: один из белгородских городов атаковали ВСУ

Позавчера, 26 мая, Вооружённые силы Украины нанесли удар по территории Белгородской области более 200 раз, в результате семь человек получили ранения. В общей сложности пострадало восемь муниципальных образований. По Белгороду был выпущен БПЛА, в Белгородском районе пострадало более десяти населённых пунктов: по селу Журавлёвка было выпущено 15 снарядов и четыре взрывных устройства, по селу Красный Хутор — 37 снарядов и два взрывных устройства.