Снова под ударом: один из белгородских городов атаковали ВСУ

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Шебекино подвергся атаке со стороны ВСУ с применением FPV-дрона.
Среди мирных жителей пострадавших нет, но в частном жилом доме были выбиты окна и повреждён забор. Сообщается, что повреждения получил легковой автомобиль, который был припаркован рядом с домом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Позавчера, 26 мая, Вооружённые силы Украины нанесли удар по территории Белгородской области более 200 раз, в результате семь человек получили ранения. В общей сложности пострадало восемь муниципальных образований. По Белгороду был выпущен БПЛА, в Белгородском районе пострадало более десяти населённых пунктов: по селу Журавлёвка было выпущено 15 снарядов и четыре взрывных устройства, по селу Красный Хутор — 37 снарядов и два взрывных устройства.