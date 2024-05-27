Не такие, как все: в Белгородской области появился новый дорожный знак

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На территории Шебекинского городского округа появился новый дорожный знак, скорее, впервые используется в России. Это знаки, которые предупреждают об «Опасности БПЛА».
Эти дорожные знаки теперь будут давать информацию водителям Белгородской области о зонах, где есть повышенная вероятность возможных атак с применением беспилотников.
Сегодня, 27 мая, также стало известно, что после атаки БПЛА без света временно остались несколько сёл. Село Дроновка в Грайворонском городском округе подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Мирные граждане не пострадали, но были зафиксированы повреждения на одном из инфраструктурных объектов. Также были временно обесточены жители сёл Дроновка и Смородино и частично сёл Дорогощь и Почаево.