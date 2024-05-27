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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Белгородской области появился новый дорожный знак об опасности БПЛА

Не такие, как все: в Белгородской области появился новый дорожный знак

27 мая 2024, 12:56
Фото: «‎Шёпот Шебекино»‎

В Белгородской области появился новый дорожный знак об опасности БПЛА

На территории Шебекинского горокруга появился новый дорожный знак, который сообщает водителям об опасности БПЛА. Об этом рассказали в Telegram-канале «Шёпот Шебекино».

На территории Шебекинского городского округа появился новый дорожный знак, скорее, впервые используется в России. Это знаки, которые предупреждают об «Опасности БПЛА».

Эти дорожные знаки теперь будут давать информацию водителям Белгородской области о зонах, где есть повышенная вероятность возможных атак с применением беспилотников.

Сегодня, 27 мая, также стало известно, что после атаки БПЛА без света временно остались несколько сёл. Село Дроновка в Грайворонском городском округе подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Мирные граждане не пострадали, но были зафиксированы повреждения на одном из инфраструктурных объектов. Также были временно обесточены жители сёл Дроновка и Смородино и частично сёл Дорогощь и Почаево.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дорожный знак#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг#БПЛА
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